В Санкт-Петербурге лошадь откусила нос подвыпившему мужчине. СМИ утверждали, что он полез к животному целоваться, несмотря на предупреждения наездницы. Однако пострадавший виноватым себя не считает.

Позиция пострадавшего

В ночь на 10 декабря в Санкт-Петербурге, на пересечении Литейного проспекта с улицей Белинского, подвыпивший мужчина, по данным Telegram-канала «Mash на Мойке«, вышел из караоке-бара, увидел двух лошадей без намордников и хотел погладить и покормить их. Хозяйка ему якобы сразу разрешила и даже дала морковь. Но в какой-то момент лошадь «набросилась» на него и откусила часть носа. В результате мужчине понадобилась срочная помощь хирургов, а операция по восстановлению органа длилась несколько часов.

В беседе с «360» пострадавший сказал, что не был пьян, но выпил примерно два коктейля. Кроме того, после укуса он потерял много крови, но необходимое лечение получил: ему сделали операцию, поставили уколы и капельницы. Он надеялся, что кончик носа останется целым, но все-таки лишился его.

Собеседник «360» опроверг информацию СМИ о том, что полез к лошади целоваться, потому что знает, что это опасно. Он гладил животное, кормил морковью и находился на расстоянии вытянутой руки.

«Я лошадь погладил, мне наездница дала морковку, чтобы я ее покормил. Два раза ее покормил с ладошки. И, кстати, она (наездница — прим. ред.) даже не сказала, что с ладошки нужно кормить, а то она (лошадь — прим. ред.) пальцы может вам оттяпать. И вот, получается, оттяпала мне в итоге нос», — сказал мужчина.

Пострадавший пока не писал заявление в полицию. По его словам, его интересует только восстановление носа, потому что, по его словам, «он урод». То есть материальное обогащение его не волнует.

Друг петербуржца Алексей рассказал сайту 5-tv.ru, что наездницы сами подошли к компании и протянули им морковь для животных.

«Мне та [девушка-наездница] сказала, что можно гладить только шею. Другая, видимо, первый день работает, и не сказала не подходить близко. Мы немного были подвыпивши, но в адекватном состоянии», — сказал Алексей.

Мужчина добавил, что врачам удалось пришить его другу часть носа, но есть только 10% вероятность, что она приживется. Не исключено, что пострадавшему потребуется помощь пластических хирургов.

Что говорит другая сторона

Хозяйка лошади Нина рассказала «360», что в тот день дала двух своих животных, на которых ездит ее ребенок, покататься знакомым Евгении и Вере. Евгения была как раз на той лошади, которая откусила нос петербуржцу. Девушка уже имеет пятилетний стаж езды на лошадях — это много в этой сфере. Причем сама Нина тренирует обеих девушек.

При этом животное воспитанное, держалось в одних руках с самого рождения (девять лет) и раньше никогда не проявляло агрессии. Также лошадь привита и имеет все справки о состоянии здоровья. По словам Нины, даже ее ребенок может засунуть руку в пасть к этой лошади — и она ничего плохого не сделает. Хозяйка животного считает, что мужчина явно нарушил технику безопасности, о которой Вера и Евгения его точно предупредили.

Скорее всего, [мужчина] спровоцировал, по-другому быть не может. У меня ребенок может руку в пасть запихнуть, она не укусит. Никогда с ее стороны к людям никакой агрессии не было. По попе ударить можно, она не ответит Нина.

У Нины такая ситуация в первый раз. Когда она выезжает кататься по городу, к ней периодически подходят в том числе пьяные люди, чтобы погладить лошадь. Но в предыдущие разы все было в порядке.

Нина предположила, что был внешний раздражитель. Мужчина, например, мог дунуть в морду лошади. Поэтому животное хозяйка не считает виноватым.

«Она (Евгения — прим. ред.) ему несколько раз повторила, что ее (лошадь — прим. ред.) не надо гладить по лицу, не надо стоять перед лошадью, на что он не отреагировал и дальше продолжал стоять там. Наклонился к лошади, и она его укусила», — сказала Нина.

После происшествия лошадей отвели на конюшню, где они находятся и сейчас.

Наездница Евгения Султанова отказалась давать «360» комментарии. Вторая девушка — Вера — рассказала Telegram-каналу «Mash на Мойке», что мужчина сам виноват. По ее словам, пьяная компания вышла из бара, подошла к животному и попросила погладить. Никто не хотел целовать лошадь, но один все-таки полез ее гладить и приближать к ней лицо. Его предупредили, что это опасно, но он не остановился. Вера добавила, что никаких претензий к ней со стороны пострадавшего не поступало.

«Их сразу предупредили, что ее морду трогать нельзя, она этого не любит, и сахаром из кафе угостить тоже нельзя. С собой была морковь, и подруга дала угостить. Несколько человек из компании гладили по шее, а [пострадавший] стоял напротив морды», — сказала Вера сайту Life.

Вера добавила, что мужчине сразу сказали, что лучше не гладить по морде, потому что лошадь этого не любит, однако он приблизил свое лицо к морде на 5-10 сантиметров. Вера считает, что животное испугалось или подумало, что снова угощают.