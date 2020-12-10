«Оттяпала мне нос»: момент нападения лошади на прохожего в Петербурге попал на видео

Пьяный петербуржец лишился носа во время вечерней прогулки по городу — его откусила лошадь, к которой мужчина якобы полез целоваться. Это происшествие попало в объектив камеры видеонаблюдения.

«360» связался с пострадавшим. Он рассказал, как себя чувствует и что планирует делать дальше.

По словам собеседника, он потерял много крови. Ему уже сделали операцию, поставили необходимые капельницы, сделали уколы и перевязали остатки носа. Изначально была надежда, что кончик останется цел. Мужчина опроверг информацию СМИ, что он полез к лошади с поцелуями. Он гладил ее, кормил морковкой и находился от животного на расстоянии вытянутой руки.

Источник фото: телеканал «360»

«Если честно, то, что сначала все публиковали, это полная ложь. Я никак не хотел целовать лошадь, потому что я считаю, что это опасно. <…> Старался быть на вытянутой руке. Я лошадь погладил, мне наездница дала морковку, чтобы я ее покормил. Два раза ее покормил с ладошки. И, кстати, она (наездница — прим. ред.) даже не сказала, что с ладошки нужно кормить, а то она пальцы может вам оттяпать. И вот, получается, оттяпала мне в итоге нос», — поделился вчерашними событиями пострадавший.

Ранее СМИ сообщили, что пьяный житель Санкт-Петербурга во время прогулки на пересечении Литейного проспекта и улицы Белинского попытался поцеловать лошадь и она ему откусила нос. Мужчина надеется получить компенсацию. По его словам, «не должна лошадь просто так брать и кусать».