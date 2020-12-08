Петербургский общепит уходит в подполье

Рестораны Санкт-Петербурга создали «Карту сопротивления» против запретов по COVID-19. В список вошло несколько десятков заведений общественного питания, которые отказываются ограничивать работу в новогодние праздники. Однако некоторые рестораны из списка, до которых дозвонился «360», утверждают: они работают по правилам.

«Карта сопротивления»

В Санкт-Петербурге уже несколько десятков баров, кафе, кальянных и других заведений отказались закрываться на новогодние праздники и исполнять постановление №121. Согласно приказу, с 25 по 29 декабря заведения не могут работать с 19:00 до 06:00. С 30 декабря по 3 января их работу вообще запретят на протяжении всего дня. А с 4 по 10 января общепит может работать, как и в декабре, с 19:00 до 06:00.

Заведения, которые пообещали работать в новогодние праздники, отмечены на карте. В основном они открываются вечером.

Источник фото: Google Maps

Бизнесмен Александр Коновалов сказал РБК, что идея пойти против постановления №121 принадлежит ему. Он добавил, что к проекту присоединилось уже около 200 заведений, но пока не все отмечены на карте. Бары, кальянные и кафе действительно появляются на карте — утром во вторник их было около 40, к 13:30 — 112, а к 14:30 вторника их было 107. Судя по изменениям в цифрах, некоторые заведения отказываются от участия в «сопротивлении».

«Здравомыслящему человеку понятно, что коронавирус — это ужасно, у меня у самого тяжело болела мама, знакомые. Но это не значит, что из-за этого коронавируса нужно убивать отрасль, которую потом будет не восстановить никак», — сказал Коновалов.

Предприниматель добавил, что многим заведениям уже нечего терять. Тем более некоторые компании уже оплатили проведение мероприятий в конце декабря и начале января, а арендаторы заведений требуют вернуть деньги.

Коновалов сказал сайту kp.ru, что на его заведениях уже висят штрафы на 300 и 500 тысяч рублей за нарушения, связанные с коронавирусными ограничениями. Однако пока у него на руках нет судебных решений по штрафам. Если они будут, то Коновалов собирается оспаривать постановления. Коновалов пригрозил, что у него есть силы вывести на улицу восемь тысяч его сотрудников, которых сейчас лишают заработка.

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов сказал, что отказавшиеся закрыться на новогодние праздники заведения Санкт-Петербурга находятся на грани банкротства.

«Запрет на работу полностью лишает их дохода, компенсировать это им никто не собирается. Соответственно, перед экономической смертью им ничего не остается, кроме как демонстративно сопротивляться», — сказал Титов.

Наказание за неисполнение постановления № 121 есть. В документе говорится, что юридические лица могут получить штраф до 300 тысяч рублей. Ситуация с петербургскими заведениями попадает под пункт об открытии для посещения ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, объектов розничной торговли.

Кто будет работать

На карте уже больше 100 заведений, которые готовы работать в новогодние праздники. Формат работы чуть поменяется: нельзя будет просто зайти в кафе, кальянную или ресторан без предупреждения. На «Карте сопротивления» около каждого работающего заведения есть условие, которое нужно выполнить, чтобы попасть внутрь. Это либо звонок по определенному номеру телефона, либо отправка сообщения в соцсетях.

Например, чтобы попасть в «Контакт Бар» в Санкт-Петербурге, нужно написать в закрытую группу в Telegram. В бар Noir, где подают японские блюда, сначала нужно позвонить по указанному на карте номеру телефона.

Бар «Единомышленники» после 23:00 будет отключать светящуюся вывеску. Работать планируют и другие заведения: Made In China, Feromon Ozerki, «Буковски Бар», Al Capone, «38 Узлов» и так далее.

Владелец бара «Базара нет» Константин Савченко сказал РБК, что не понимает, почему нельзя работать после 23:00.

«Нам говорят: „Люди в больнице умирают“. А днем они не умирают? А от толкучки в общественном транспорте не умирают? Умирают исключительно потому, что бары работают после 23:00?» — удивился Савченко, отметив, что компенсировать потери его заведению никто не собирается.

В сети баров «Лаборатория 31» также сказали, что понимают ответственность за нарушение постановления, но «другого пути нет». В заведениях работают более 50 человек, каждому из которых нужно платить за жилье, учебу, кредиты, помогать родным и кормить семью.

Помимо баров, к сопротивлению присоединились кальянные типа Garden Lounge, Hookah Village, Juicy Smoke, «Мята Lounge», «Пумба» и другие. Клубы тоже есть в списке: «Виновница Концерт Холл», Warpp, «Молодость», Stackenschneider и другие. В перечне также есть антикафе, например Daisy Lounge.

«360» связался с кальянной «Бушевная», которая также присутствует на «Карте сопротивления». Однако администратор удивился, что заведение значится в списке. На его странице в Instagram отменены все мероприятия после 25 декабря, а их должно было быть пять.

Администратор кальянной Royal Smoke Lounge-Bar также сказал «360», что не знает, как заведение попало на «Карту сопротивления». «Мы работаем по закону — до 23:00», — сказала сотрудница.

Отсутствие диалога

Президент Союза управляющих ресторанами Сергей Миронов в беседе с «360» сказал, что со вчерашнего дня рестораторы обсуждают «Карту сопротивления».

Я считаю, что в это сложное время нужен нормальный диалог между бизнесом и властью. Воевать, ставить друг другу ультиматумы — это плохо, потому что это неконструктивно Сергей Миронов.

«Когда бизнес и власть не слышат друг друга, ничего хорошего не будет происходить. Здесь самое главное — безопасность людей, но когда предприниматели не понимают тех мер, которые принимают власти, то возникают такие конфликты», — подчеркнул Миронов.

Он добавил, что власти просто не продумали последствия введенных мер. Ведь никаких компенсаций для предпринимателей не предусмотрели. А потери для бизнеса ощутимые. Летом все было закрыто, поэтому компании понесли убытки. Хозяева ресторанов, баров, кафе и кальянных рассчитывали на новогодние праздники, чтобы хоть что-то заработать, отдать долги и заплатить кредиты. Но сейчас у всех петербургских заведений «расчеты рухнули».

В то же время первый заместитель председателя городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов сказал, что заведения с «Карты сопротивления» неоднократно попадались Роспотребнадзору на нарушениях Там не соблюдались санитарные нормы, некоторые вообще опечатывали, но они срывали пломбы и продолжали работать.