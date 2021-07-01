Пенсионерка из Липецка переехала из квартиры в подъезд, потому что к себе домой она попасть уже не может. Женщина регулярно приносит с помоек хлам и продукты, которые гниют и отравляют зловонием все вокруг. Что могут в этой ситуации сделать соседи, к кому обращаться и есть ли законные способы заставить вынести мусор, разбирался «360».

Соседка с причудами

Женщина с тягой к собирательству живет в девятиэтажке по улице Филипченко. По словам соседей, пенсионерка спит в подъезде, потому что ее собственная квартира «завалена мусором до потолка».

Принесенные из мусорных баков отходы привлекают крыс и тараканов. Жители страдают от постоянной вони, а женщина и не думает останавливаться.

Как рассказали соседи изданию gorod48.ru, странности за пенсионеркой стали замечать, после того как несколько лет назад от нее съехал сын. В последний год ситуация совершенно вышла из-под контроля.

По словам дворника, в ответ на замечания 72-летняя соседка «орет, ругается, обзывает по всякому». Иногда она рассказывает, что сын строит дом и будет там разводить форель.

Источник фото: gorod48.ru

Помимо сына у пожилой женщины есть еще две дочери. Однако дети не торопятся решать проблему.

«С ней и сын разговаривал, и руководство нашей управляющей компании, все без толку!» — рассказала уборщица, перенося обратно на помойку огромный ковер, который собирательница принесла к дому.

Поскольку вещи уже не вмещаются в квартиру, женщина складирует их во дворе. То тут, то там в траве появляются узлы с одеждой. А в канализационном колодце без люка обнаружились еще и продукты, выброшенные местной «Пятерочкой» или «Магнитом». Пенсионерка с раннего утра проверяет баки этих магазинов.

Что было дальше?

18 июня жильцы дома написали обращение в полицию. Тем собрали материалы, опросили свидетелей и передали результаты проверки в региональное управление Роспотребнадзора. Это ведомство уполномочено разбираться в подобных ситуациях, рассказали в пресс-службе УМВД по Липецкой области.

В департаменте ЖКХ мэрии Липецка посоветовали также обратиться в Государственную жилищную инспекцию.

Без согласия собственника или решения суда проникнуть в жилое помещение нельзя, указали в ведомстве. Так что, судя по всему, жильцам предстоит еще долгая война за чистоту.

Другие случаи

Случаи, подобные липецкому, происходят регулярно. В июне в Казани задержали 44-летнего мужчину, который заперся в захламленной квартире и угрожал взорвать гранату, если туда явятся приставы.

На антисанитарию неоднократно жаловались его соседи. Суд постановил, что жилец должен убрать из квартиры мусор и провести санобработку. Мужчина отказался это делать, а когда пришли приставы, превратился в горе-террориста.

Источник фото: Следственный комитет

В январе стало известно о жителе Якутска, который устроил из квартиры помойку.

«Везде уже жаловались, толку ноль. Что с ним делать? Никому до него дела нет», — писали соседи в соцсетях.

В дополнение к расплодившимся тараканам жилец время от времени затапливал соседей снизу. Мужчина работает дворником и регулярно оплачивает коммунальные услуги. Журналистам он рассказал, что состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

В пошлому году о похожей проблеме рассказали жители многоэтажки в Уфе. Они жаловались на то, что из-за соседки, которая несет хлам с помойки, в доме нечем дышать. К тому времени борьба с соседями длилась уже больше трех лет.

Попытки образумить любительницу мусора ни к чему не привели. Сама она ходила по двору с молотком в пакете. Однажды, по словам одного жильца, она ударила им соседку.

Иногда люди так и умирают в горах скопленного мусора. В прошлом году в Петербурге в захламленной квартире нашли тела 70-летнего мужчины и 65-летней женщины. На разбор завалов ушло больше двух суток.

Женщину стали искать, когда она не вышла на работу кондуктором. Дома она ухаживала за слепым мужем.

До этого житель Севастополя умер в куче мусора, которую собирал на протяжении 15 лет. Соседи жаловались на него во все инстанции, но хлам убрали только после его смерти.

Что делать?

Единого алгоритма, как бороться с Плюшкиными, увы, не существует. Как советует психиатр Юрий Ружников, если из квартиры доносится сильный запах, вокруг антисанитария и плодятся тараканы, нужно вызывать сотрудников Роспотребнадзора.

Когда создается пожароопасная ситуация, следует звонить пожарным и участковому. Они осмотрят квартиру и зафиксируют, что у владельца жилища есть признаки явного отклонения от нормы.

На основе этого протокола жильцы смогут обратиться к психиатрам, чтобы поставить предварительный диагноз. Затем специальная врачебная комиссия должна вынести заключение, позволяющее отправить больного на принудительное лечение по решению суда.

Также специалист советует обязательно найти родственников соседа, особенно если речь идет о пожилых.

Когда из квартиры идет неприятный запах, а хозяина давно не видно, нужно писать заявление в Роспотребнадзор, управляющую компанию, а также участковому и прокурору. Они сформируют комиссию, которая по закону сможет вскрыть жилое помещение без владельца, отмечала «Российская газета».

С заключением Роспотребнадзора жильцы смогут обратиться в суд, который вынесет предписание хозяину квартиры привести ее в соответствие с санитарными нормами. На практике мусор вывезет управляющая компания, а жильцу выставят счет.