СК показал фото угрожавшего взорвать гранату мужчины и его захламленной квартиры в Казани

Следственный комитет опубликовал фотографии из казанской квартиры Айрата Абдюшева, который угрожал взорвать гранату. Также появились снимки и самого задержанного.

На опубликованных в Telegram-канале «112» кадрах видно, что вся квартира задержанного замусорена. Бутылки, пакеты, вещи лежат буквально повсюду. На фотографии сам задержанный стоит в шортах, шлепках с опущенной головой.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан в отношении 44-летнего жителя города Казани возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ („Угроза применения насилия в отношении представителя власти“)», — сказано в сообщении СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, утром 25 июня к мужчине, который живет в одном из домов на улице Зорге в Казани, пришли судебные приставы. Они действовали в рамках исполнительного производства. Однако подозреваемый закрылся в квартире и угрожал подорвать гранату. На место прибыли полиция и Росгвардия. Они смогли пройти в квартиру и задержали местного жителя. В помещении взрывного устройства не оказалось.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Выясняются все обстоятельства случившегося. Расследование дела продолжается.