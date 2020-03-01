Хозяйка рассказала историю калининградского Хатико. У пса жуткий характер, зато он милый!

В Калининграде завелся свой Хатико. Каждый день он ходит со своей хозяйкой Светланой Куташевой на работу, чтобы ждать ее внизу, возле офиса. Нашлось немало местных жителей, которые забили тревогу, что собаке холодно, голодно и одиноко. Но Светлана в интервью «360» рассказала, что все у них в порядке.

«В Калининграде его прозвали русским Хатико, потому что он меня ждет около моей работы. Ему четыре года, с рождения он привык к тому, что он ходит со мной на работу. Мы приехали из другого города, оставлять его нет возможности, потому что мы снимаем комнату в коммунальной квартире, у нас есть соседи. Он очень сильно воет, с утра до вечера он может это делать специально, потому что у него очень жуткий характер», — рассказала Светлана «360».

Имя собаки Светлана не раскрывает ради его собственной безопасности. Хозяйка боится, что, зная кличку животного, чужие люди могут его увести. Несмотря на это, хаски стал уже вполне публичной персоной, у него есть свой аккаунт в Instagram.

Каждый день они ходят вместе на работу, где, чтобы успокоить общественность, Светлана наряжает его в теплый свитер. Правда, судя по последним постам в Instagram, сейчас уже нет, поскольку в Калининграде потеплело. Там же женщина оставляет записку, где написано, что с собакой все в порядке, она не голодает, а просто ждет свою хозяйку.

«Конечно, люди реагируют по-разному. Негативные комментарии есть, положительные. Кто-то понимает, кто-то — нет. Единственное, чем я попыталась угодить, — это создать такую расслабляющую обстановку. Он надевает, например, свитер, ему не холодно. Люди мерят по человеческим качествам, что собачке, может быть, например, холодно. Для нас это нормально, ему комфортно», — добавила Светлана.

Девушка жалуется, что хаски ей попался довольно своенравный. Команды он знает, но выполняет их только по собственному желанию. Светлана продемонстрировала, как собака подает лапу (вторую неохотно), садится и идет рядом. Вот только с командой «Ко мне!», когда пес играл в поле, вышло далеко не с первого раза.

«Он знает команду „Ко мне!“, но не всегда ее выполняет. Ему кажется, что он самостоятельный парень, что у него все под контролем, и, если он не видит никакой опасности, может не подойти», — объяснила Светлана.

По ее словам, она не заставляет пса делать то, что он не хочет. И судя по счастливому виду хаски, у них действительно все в порядке.

«На фото я ее поцеловал и сказал, что все хорошо, я подожду, мне не сложно. Ждать оставалось всего 1,5 часа, поэтому я даже не понял, когда мама вышла и сказала: „Пойдем домой“. „Серьезно, так быстро?“ — подумал я. Вот так прошел мой день», — говорится в подписи к одной из совместных фотографий.