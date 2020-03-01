Собственный Хатико появился в Калининграде

Собака породы хаски Светланы Куташевой стала самым знаменитым животным Калининграда. Одетый в синий свитер пес рядом с торгово-офисным центром целыми днями ждет, когда хозяйка закончит работу. Собака стало очень популярна благодаря соцсетям.

Светлана рассказал РИА «Новости», что из-за гневных комментариев людей, которые считают, что она издевается над животным, пока она забирает пса в офис.

«Ему сейчас четыре года, это собака, которая приучена с щенячьих лет везде быть со мной, куда бы я ни пошла — и на работу, и в магазин», — рассказала хозяйка пса.

Она недавно переехала в Калининград из Советска, и не может оставлять питомца не съемной квартире — он начинает громко выть.

Отдавать собаку Светлана не собирается, для нее пес стал членом семьи. Поэтому она берет его с собой на работу, каждый час его проверяет, в обед кормит и выгуливает. Чтобы неравнодушные калининградцы не устраивали панику, рядом с собакой Светлана оставляет записку — мол, все под контролем, собака не потерялась, и он сытый.

Женщина не сообщила, как зовут пса, чтобы его не увели, но завела в Instagram аккаунт, чтобы все видели, что с хаски все в порядке, он жив, здоров и доволен жизнью.

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