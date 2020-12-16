Новый закон ограничивает ввоз немаркированной российскими акцизными марками табачной продукции. Законопроект внесли в парламент еще в апреле 2019 года. Все это время его дорабатывали.

Теперь частное лицо сможет ввести в страну не более 200 сигарет, или 50 сигар, или 250 граммов табака. Эти ограничения коснутся и товаров, ввезенных из государств ЕАЭС — Евразийского экономического союза.

Снизит контрабанду

Член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный заявил, что закон позволит прекратить неконтролируемый ввоз сигарет с территорий близлежащих государств. С этих сигарет не уплачиваются акцизы, деньги не поступают в бюджет, что фактически способствует развитию нелегального серого импорта в России. Теперь этому придет конец.

Генеральный директор ООО «Филипп Моррис Сейлз энд Маркетинг» Сергей Слипченко объяснил, что данная инициатива была в пакете мер, направленных на борьбу с контрафактом и контрабандой. В прошлом году эта проблема стала очевидна и ощутима даже для государства. Например, доля нелегальной продукции на табачном рынке достигла практически 16%. Для снижения этой цифры и были разработаны данные меры.

Помимо этого с 1 июля в полной мере заработала цифровая маркировка. Усилилась административная и уголовная ответственность. И это сработало, потому что к этому году доля нелегальной продукции на рынке снизилась до 10%.

Новое ограничение нацелено на пресечение потока продукции, легально производящейся в сопредельных государствах ЕАЭС — Белоруссия, Казахстан, Армения — и при этом попадающей в Россию без уплаты акциза. Это происходит, потому что в России акцизы значительно выше. Например, в России с одной пачки в налог уйдет 64 рубля, а в Белоруссии — порядка 15.

Откуда идет?

Как объяснил Слипченко, около 50% нелегального объема табака среди сопредельных стран поступает в Россию из Белоруссии. Следом уже идут Казахстан и Армения. Белоруссия лидирует благодаря налогам и географической близости.

Впрочем Алексей Куринный отметил, что последнее время главным поставщиком дешевых сигарет стал Казахстан. Там они стоят в полтора-два раза дешевле, чем в России. Пользуясь тем, что сегодня как таковых таможенных границ нет, их спокойно ввозят в страну. С новым законом это все будет контролироваться.

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Еще ни одна страна не придумала, как полностью ограничить контрабанду и вывести ее с легального рынка. Однако, есть примеры того, как можно эффективно снизить ее количество. По словам Сергея Слипченко, Россия сейчас идет по верному и эффективному пути для ее снижения.

«Мы надеемся, что будут приняты поправки к закону, которые введут единую минимальную цену на табак по аналогии с алкоголем. Тогда будет существовать четкий барьер и будет понятно, что если в рознице находится продукция с подозрительно низкой ценой — это скорее всего серая продукция», — добавил собеседник «360».

Несколько недель назад президент подписал соглашение о гармонизации ставок акцизов, что тоже положительно повлияет на ситуацию. Оно готовилось около шести лет евразийской комиссией и согласовывалось всеми государствами в ЕАЭС.

Соглашение было подписано в конце прошлого года. Между Россией и Белоруссией оно уже ратифицировано. Если Казахстан, Армения и Киргизия сделают то же самое в ближайшее время, то начнется процесс сглаживания гармонизации ставок акцизов.