Первые шаги Дегтярева по Хабаровску. Почему временный губернатор отказался общаться с людьми лицом к лицу

Первый рабочий день Михаила Дегтярева в качестве временного губернатора Хабаровского края прошел сложно. Возле здания администрации к вечеру собрались жители, но общаться с ними новый глава региона не стал. На следующий день на призывы уйти с поста он ответил, что не собирается этого делать — он намерен работать на благо края. Дегтярев транслирует обращения на видео и еще не общался с жителями напрямую. Это правильно решение?

Хабаровск холодно встретил врио губернатора Михаила Дегтярева. В первый же день он получил множество призывов покинуть пост. К недовольным глава региона так и не вышел. Утром 22 июля по пути на работу он провел трансляцию в Instаgram, где обратился к хабаровчанам и заявил, что уходить не собирается.

«Не уйду! Потому что работать надо, понимаете? Куча задач, 10 дней край без руководителя. Стопка документов, которая на столе у меня лежит, — высотой метр. Ну, уйду я, придет другой. Поэтому давайте пока временно поработаем. Как президент сказал, временно исполняющим обязанности, а 2021 год покажет», — пояснил Дегтярев.

Дегтярев пояснил, что планирует удалять промышленные группы от власти и увольнять чиновников, не справляющихся с обязанностями, вернуть «тяжеловесность» региона для федерального центра и увеличить финансовые вливания в край. А завоевывать расположение хабаровчан он будет работой, открытостью, общением. В частности, во время ежедневных пеших прогулок до работы.

«Да, я с удовольствием выйду [к людям], если честно, и мы не раз встретимся. Но есть график, есть полномочия, задачи первоочередные, поэтому я посчитал, что не время. Но с народом мы будем общаться и в социальных сетях, и посредством видеоконференций в связи с пандемией. А тем, кто скандировал: „Дегтярев, выходи“, — хочу сказать — давайте друг друга беречь. Я в окно посмотрел — там социальная дистанция, конечно, не выдерживалась. Есть опасность. Если зараза есть, я призываю всех беречь друг друга и уважительно относиться», — цитирует его телеканал DVHUB.

Instagram в помощь?

Во время онлайн-прогулки Дегтярев открыто пообщался с журналистами и прохожими, отметил политтехнолог Марат Баширов. Это выгодно отличает его от многих губернаторов. Как минимум такая манера общения должна заинтересовать жителей края. А превратится ли интерес в доверие, покажет время.

«Это было необычно. И его утренняя прогулка, когда он в Instаgrаm вел трансляцию, это все вызывает интерес. Он непосредственный, открытый. На мой взгляд, он не расчетливый такой политик, как мы часто думаем о многих политиках. Но тем не менее он очень понимает обычных людей. И это как минимум ценно», — добавил Баширов.

Дегтярев обратился к хабаровчанам несколько «в московском стиле», считает политолог Наталья Елисеева. Вообще, соцсети — отличный канал связи с жителями региона, но только в том случае, когда диалог с ними уже налажен.

«Это удачная тема. Но только в том случае она работает, когда более-менее у тебя налажены каналы связи с людьми. В случае Дегтярева это не работает. Дегтярев должен был выйти и общаться непосредственно с людьми», — уверена Елисеева.

Первый день в губернаторах

Баширов оценил первый день работы Дегтярева положительно. Новый глава не пытался с первого же дня понравиться окружающим, понимая, что это долгая работа. Это дает основания полагать, что в конечном итоге у врио губернатора получится многое.

«Но ситуация очень сложная. Ему нужна собственная команда, он должен понимать, что в одиночку не справится. Ему нужны люди, которые будут помогать проводить социальную, экономическую и промышленную политику», — отметил Баширов.

По мнению Елисеевой, Дегтярев верно решился на проведение небольшого брифинга после официальной отмены основной пресс-конференции. А кроме того, политик не стал распускать команду бывшего губернатора Сергея Фургала. То есть начал налаживать коммуникацию со СМИ и чиновниками.

А вот в общении с простыми людьми у нового главы полный провал.

«Самое основное, естественно, люди. Пока с людьми идет полный провал. Если Дегтярев в дальнейшем будет вести коммуникацию через Instagram, я полагаю, Дегтярев ненадолго задержится в Хабаровском крае», — уверена политолог.

Отказ от живого общения

Когда Дегтярев прилетел в Хабаровск, пояснила Елисеева, были ожидания, что политик пообщается с горожанами. Ему нужно было показать, что он не боится холодного приема и готов к диалогу. Но вместо этого он проигнорировал призывы поговорить и заявил, что пока не время. Некоторые могут воспринять это как страх. И это, по мнению политолога, было основным недочетом первого рабочего дня.

Для «представителей старой школы», неспособных подстроиться под сегодняшние реалии, выход к людям в такой ситуации означал бы «пойти у них на поводу». Но в современном мире важна прямая коммуникация, без посредников и лицом к лицу.

«С учетом того, что он новоиспеченный врио, чтобы он себя как-то зарекомендовал и его приняли, ему нужно работать и вести себя [открыто] для людей. Чтобы люди понимали, что он сюда приехал, чтобы решить их проблемы. А сейчас он показывает свой характер, но еще больше отталкивает людей от себя», — уточнила Елисеева.

Политтехнолог Баширов, напротив, убежден, что политик совершенно правильно не вышел к гражданам. «Правильное абсолютно решение. Нельзя идти на поводу у людей, которые находятся в состоянии экзальтации. Если вы представляете власть, вы должны доказывать что-то действиями, а не какими-то публичными проявлениями. Здесь его интуиция не подвела», — заключил он.