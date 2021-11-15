Перепись населения завершилась в России. Первые итоги

Всероссийская перепись населения завершилась в России. В ней приняли участие более 99% человек от общей оценочной численности населения страны. Большинство людей предпочли рассказать о себе переписчикам, а не отвечать на вопросы онлайн. А главной проблемой стала пандемия.

Перепись 2021

Всероссийская перепись населения проходила с 15 октября по 14 ноября включительно. Россияне отвечали на вопросы в МФЦ, специальных переписных центрах или дома с помощью специалистов-переписчиков. В этот раз в первые за всю историю жители страны могли самостоятельно заполнить анкету на портале госуслуг.

Опросный лист включал в себя 33 вопроса, разделенных на две темы. Первые 23 вопроса относились к социально-демографическим критериям. К ним относились сведения о поле, возрасте, гражданстве, национальности и так далее. Оставшиеся 10 вопросов затрагивали жилищные условия, то есть информацию о месте проживания, площади квартиры, количестве комнат.

Перепись населения помогает властям анализировать миграционные процессы и тенденции развития регионов. ООН рекомендует проводить ее один раз в 10 лет. По итогам переписи становится понятно, где, сколько и в каких условиях живут люди. В дальнейшем эти данные использую, например, при строительстве школ или больниц. После переписи 2002 года власти решили ввести материнский капитал.

Источник фото: РИА «Новости»

Основной этап переписи населения уже закончился, но жители труднодоступных районов страны смогут ответить на вопросы до 20 декабря. Официальные итоги переписи будут подводить в два этапа: до 31 мая и до 31 декабря 2022 года.

Первые итоги

До официальных итогов еще далеко, но первые результаты уже есть. Еще в начале ноября глава Чеченстата Рамзан Дигаев заявил, что Чеченская Республика стала первым и единственным регионом России, завершившим перепись на 100%. За два дня до завершения опросов заместитель главы Росстата Павел Смелов сообщил, что переписать удалось практически все население страны.

«Распространялся главный слух о том, что люди не хотели переписываться, хотя мы видим, что народ достаточно активно переписывается по всей стране. Там 99% с небольшим уже достигнуто», — говорил он.

Как отметили в пресс-службе Росстата, чаще всего пользовались возможностью пройти перепись онлайн молодежь и жители крупных городов. При этом в электронном виде на вопросы активно отвечали и в труднодоступных районах.

Источник фото: РИА «Новости»

«Высокий процент переписи онлайн показали отдельные труднодоступные районы страны. В частности, в Ямало-Ненецком автономном округе на портале „Госуслуги“ переписалось порядка 30% населения региона», — приводил слова пресс-службы ТАСС.

Такие цифры могут объясняться тем, что на труднодоступных территориях перепись стартовала раньше, считает старший преподаватель кафедры социологии, семьи и демографии МГУ Вера Карпова.

«Возможно, именно это имел в виду Росстат, когда говорил о том, что там был больше охват онлайн. Это стандартная практика, во всех переписях так было — в труднодоступных районах перепись стартует еще в начале года именно из-за проблем с доступом», — пояснила она BFM.

По словам Смелова, из трех способов прохождения переписи жители страны чаще всего выбирали традиционный. Многие предпочли дожидаться дома прихода специалиста-переписчика.

«Им как раз воспользовалось наибольшее количество людей. Люди привыкли все-таки в общении давать информацию о себе», — подчеркивал замглавы Росстата.

Источник фото: РИА «Новости»

Во время переписи порталом госуслуг воспользовались около 25 миллионов человек. Это количество составляет чуть меньше 20% населения страны. Как отметил Смелов, самой большой сложностью при проведении опросов стали антиковидные ограничения.

«Самая большая сложность, наверное, это все-таки ковид, который заставил нас сначала переносить перепись несколько раз, потом в условиях эпидемии ее проводить», — сообщал он.

Введенные меры безопасности добавили сложностей при организации переписи. Но Смелов добавил, что все проблемы оказались решаемы. По мнению Карповой, пока рано называть точный процент ответивших на вопросы и искать какие-то возможные фальсификации. Нужно дождаться объявления официальных итогов. Результатов переписи ждут все демографы, так как они в первую очередь нужны для науки.