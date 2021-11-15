Перепись населения завершилась в России. Первые итоги
Замглавы Росстата Смелов: более 99% россиян приняли участие в переписи населения
Всероссийская перепись населения завершилась в России. В ней приняли участие более 99% человек от общей оценочной численности населения страны. Большинство людей предпочли рассказать о себе переписчикам, а не отвечать на вопросы онлайн. А главной проблемой стала пандемия.
Перепись 2021
Всероссийская перепись населения проходила с 15 октября по 14 ноября включительно. Россияне отвечали на вопросы в МФЦ, специальных переписных центрах или дома с помощью специалистов-переписчиков. В этот раз в первые за всю историю жители страны могли самостоятельно заполнить анкету на портале госуслуг.
Опросный лист включал в себя 33 вопроса, разделенных на две темы. Первые 23 вопроса относились к социально-демографическим критериям. К ним относились сведения о поле, возрасте, гражданстве, национальности и так далее. Оставшиеся 10 вопросов затрагивали жилищные условия, то есть информацию о месте проживания, площади квартиры, количестве комнат.
Перепись населения помогает властям анализировать миграционные процессы и тенденции развития регионов. ООН рекомендует проводить ее один раз в 10 лет. По итогам переписи становится понятно, где, сколько и в каких условиях живут люди. В дальнейшем эти данные использую, например, при строительстве школ или больниц. После переписи 2002 года власти решили ввести материнский капитал.
Основной этап переписи населения уже закончился, но жители труднодоступных районов страны смогут ответить на вопросы до 20 декабря. Официальные итоги переписи будут подводить в два этапа: до 31 мая и до 31 декабря 2022 года.
Первые итоги
До официальных итогов еще далеко, но первые результаты уже есть. Еще в начале ноября глава Чеченстата Рамзан Дигаев заявил, что Чеченская Республика стала первым и единственным регионом России, завершившим перепись на 100%. За два дня до завершения опросов заместитель главы Росстата Павел Смелов сообщил, что переписать удалось практически все население страны.
«Распространялся главный слух о том, что люди не хотели переписываться, хотя мы видим, что народ достаточно активно переписывается по всей стране. Там 99% с небольшим уже достигнуто», — говорил он.
Как отметили в пресс-службе Росстата, чаще всего пользовались возможностью пройти перепись онлайн молодежь и жители крупных городов. При этом в электронном виде на вопросы активно отвечали и в труднодоступных районах.
«Высокий процент переписи онлайн показали отдельные труднодоступные районы страны. В частности, в Ямало-Ненецком автономном округе на портале „Госуслуги“ переписалось порядка 30% населения региона», — приводил слова пресс-службы ТАСС.
Такие цифры могут объясняться тем, что на труднодоступных территориях перепись стартовала раньше, считает старший преподаватель кафедры социологии, семьи и демографии МГУ Вера Карпова.
«Возможно, именно это имел в виду Росстат, когда говорил о том, что там был больше охват онлайн. Это стандартная практика, во всех переписях так было — в труднодоступных районах перепись стартует еще в начале года именно из-за проблем с доступом», — пояснила она BFM.
По словам Смелова, из трех способов прохождения переписи жители страны чаще всего выбирали традиционный. Многие предпочли дожидаться дома прихода специалиста-переписчика.
«Им как раз воспользовалось наибольшее количество людей. Люди привыкли все-таки в общении давать информацию о себе», — подчеркивал замглавы Росстата.
Во время переписи порталом госуслуг воспользовались около 25 миллионов человек. Это количество составляет чуть меньше 20% населения страны. Как отметил Смелов, самой большой сложностью при проведении опросов стали антиковидные ограничения.
«Самая большая сложность, наверное, это все-таки ковид, который заставил нас сначала переносить перепись несколько раз, потом в условиях эпидемии ее проводить», — сообщал он.
Введенные меры безопасности добавили сложностей при организации переписи. Но Смелов добавил, что все проблемы оказались решаемы. По мнению Карповой, пока рано называть точный процент ответивших на вопросы и искать какие-то возможные фальсификации. Нужно дождаться объявления официальных итогов. Результатов переписи ждут все демографы, так как они в первую очередь нужны для науки.