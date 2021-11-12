Почти все россияне приняли участие в переписи населения

Почти все россияне приняли участие во Всероссийской переписи населения. Согласно данным Росстата, переписались уже примерно 99% граждан страны.

Заместитель главы Росстата Павел Смелов в эфире одной из программ на телеканале «Россия 24» заявил, что к 12 ноября переписать удалось практически все население.

«Распространялся главный слух о том, что люди не хотели переписываться, хотя мы видим, что народ достаточно активно переписывается по всей стране. Там 99% с небольшим уже достигнуто», — сообщил он.

Также Смирнов напомнил, что желающим помочь стране информационно, оставив данные для статистики, осталось всего два дня, чтобы принять участие в этой процедуре. Он призвал всех, кто еще не прошел необходимые опросы, сделать это на портале «Госуслуги».

Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября и будет идти до 14 ноября включительно. Помимо сайта госуслуг, заявить о себе можно и в традиционном формате, придя в многофункциональный центр «Мои документы». Итоги переписи первого этапа опубликуют до 31 мая 2022 года, а второго — до 31 декабря 2022 года.