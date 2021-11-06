Период тромбозов и инсультов. Как пережить магнитные бури без вреда для здоровья

На Земле наступил период сильнейших магнитных бурь. Из-за этого люди могут плохо себя чувствовать. В это время особо высок риск тромбозов и инсультов. Поэтому важно следить за симптомами, записывать их и при необходимости обращаться с записями к врачу. Об этом «360» рассказал заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор, врач-кардиолог Юрий Серебрянский.

Откуда берутся магнитные бури

«Магнитные бури, которые у нас происходят, являются изменением на Солнце, происходящем в определенном ритме, не до конца исследованном. В результате термоядерных реакций на Солнце происходят вспышки. Они происходят с определенной последовательностью. Эти вспышки приводят к определенным катаклизмам в галактике», — объяснил эксперт.

В результате выделяются мельчайшие частицы — положительные и отрицательные, — которые называются фотонами. Они устремляются в галактику. Если бы была возможность проследить связь изменений во Вселенной, то человечество было бы на пороге огромных открытий.

Как отметил Серебрянский, эти частички образуют пучок. Его пытались получить с помощью зонда, чтобы потом расшифровать, но исследования до сих пор засекречены. Поэтому неясно, что из этого вышло. Эти частички устремляются и на нашу планету. В первую очередь влияние оказывается на ту поверхность, которая обращена в данный момент на Солнце, а так как Земля вращается, то постепенно больше этих поверхностей вступает в контакт с Солнцем. То же самое происходит в океанах и морях при штормах.

Как буря влияет на человека

Человек испытывает на себе влияние атмосферы и земного магнетизма. Если посмотреть на период бурных вспышек, то они идут в виде волн: вспышка, небольшое угасание, потом опять вспышка, вторая, третья иногда превышает предыдущие. Эти вспышки заряжают атмосферу, где находятся кислород, вода, углерод, углекислый газ, азот — эти элементы также могут ионизироваться. За этим следует перемещение атмосферы с одного места в другое.

«Мы находимся внутри геомагнитного поля. Мы со всех сторон находимся под облучением. Наш организм представляет электромагнитное поле и находится в электромагнитном поле Земли. А все мы с ней находимся в электромагнитном поле Солнца», — объяснил эксперт.

Поэтому изменения, которые происходят в организме, являются производными от тех колебательных процессов, которые есть в окружающей среде. Серебрянский многие годы исследовал эти процессы.

«Я сейчас смотрю в окошко и вижу, как двигаются тучи, образуются скопления, могу видеть образование электрического заряда в небе. Это сложнейший процесс. Есть наука, которая исследует влияние этих климатических процессов на организм. Это климатология. Я убежден, что даже у здоровых людей мы наблюдаем влияние погоды», — отметил собеседник «360».

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Только колебания внутри организма человека находятся в рамках параметров нормального самочувствия человека. Но у некоторых людей эти параметры отклоняются от нормальных. Некоторые могут практически в унисон улавливать колебания на Солнце, почти день в день, а у кого-то это случается позже. Это влияет на настроение, оно может скакать от обычного до депрессивного. Также повышается возбудимость, стероидные реакции, а у лиц, страдающих шизофренией, возникает бурная реакция, даже агрессия. Но и у здоровых людей может появляться агрессия, меняться поведение. Потому что это происходит через изменения в лимбической системе головного мозга, которая отвечает за поведение, настроение, эмоции.

«Даже животные начинают вести себя агрессивнее. Эти колебания также воздействуют на сердце и сосуды. Мне очень много людей звонят и жалуются на аритмию. Женщина звонила из Смоленска и жаловалась сегодня на аритмию, хотя в течение года она чувствовала себя удовлетворительно — и вдруг аритмия плюс высокое давления», — рассказал профессор.

У другой женщины, по его словам, случился инсульт. Теперь она в мозговой коме. У некоторых начинаются мигрени, в глазах искрится или стучит в висках. У некоторых пациентов с мигренями выявляются опухоли в мозге. Бывают случаи кровоизлияния в глаза, носовое кровотечение.

Как сохранить здоровье

Серебрянский указал, что, по статистике, число вызовов бригад скорой помощи в такой период увеличивается. В это время у людей возможны тромбозы. Также возможны ухудшения при ковиде. Часто при этой болезни увеличивается свертываемость крови, но этот вопрос не исследован в достаточной степени. В это время очень важно обращать внимание на симптомы.

«Людям с гипертонией нужно чаще мерить давление, вести дневник. С этим дневником обращаться к врачу. Важно помнить, что людям с психическими заболеваниями в такие дни необходимо относиться с пониманием. Многие люди не верят в это влияние, но достаточно посмотреть на то, как это влияет на ваших близких», — уточнил эксперт.

Он добавил, что сейчас во многих странах происходит изучение этого влияния. Если ученые смогут его понять, то в будущем этим влиянием можно будет управлять.

На днях лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН (ФИАН) сообщила об одной из крупнейших магнитных бурь на Земле за последние несколько лет. Она началась 4 ноября и продлится еще два или три дня.