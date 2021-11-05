ФИАН зафиксировала одну из крупнейших магнитных бурь за несколько лет
ФИАН: на Земле началась одна из крупнейших магнитных бурь за несколько лет
Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН (ФИАН) сообщила об одной из крупнейших магнитных бурь на Земле за последние несколько лет. Она началась 4 ноября и продлится еще два или три дня.
«Индекс геомагнитной активности, который последние дни медленно снижался до спокойных значений (после вспышек конца октября), почти сразу после полуночи скачком увеличился до уровня 7 (при максимальном значении 9), что соответствует магнитной буре третьего уровня по пятибалльной шкале», — говорится в сообщении.
Ученые отметили, что в это же время был зафиксирован внезапный скачок в скорости солнечного ветра — от 400 до более 800 км/с. Это говорит о том, что произошел сильный солнечный выброс, отголоски которого достигли поверхности Земли. То есть на Солнце в эти дни произошел сильный взрыв, подытожил ТАСС. Почему ученые вовремя не оценили его мощность и дали прогнозы только на слабые магнитные бури, теперь предстоит разбираться физикам.
Последняя магнитная буря произошла на Земле 28 октября. Ученые предупреждали, что долетев до планеты, она может привести к перепадам напряжения электричества и спровоцировать ложное срабатывание сигнализаций.