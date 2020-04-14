Жуткие истории американских врачей о COVID-19. Что происходит в местных больницах?

«Смерть стала нашей обыденностью»

По словам врача интенсивной терапии из Нью-Йорка еще в начале марта он диагностировал в больнице, где работает, первую пациентку. Позже начали поступать пациенты из домов престарелых и приютов для бездомных. Именно в подобных заведениях люди тесно контактируют друг с другом.

В конце прошлого месяца пошла «непрекращающаяся лавина пациентов с тяжелой формой». Многие заражались внутри больницы, а состояние тех, за кем уже наблюдали, ухудшалось.

«Было большое количество остановок сердца у пациентов, которых мы пытались реанимировать. В общем, началось сумасшествие. В течение трех-четырех дней мы заполнили все реанимационные полки, включая те, которые мы создали дополнительно», — заявил врач.

Он добавил, что медикам сейчас психологически очень тяжело. Часть из них заражается, помогая пациентам, и умирает.

Смерть стала нашей обыденностью. Я не знаю, насколько увеличилась смертность во всех больницах. Но то, что мы видим сейчас у нас, абсолютно беспрецедентно врач интенсивной терапии из Нью-Йорка.

Один респиратор на пять дней

Александр Иванов последние три года проходил ординатуру в отделении терапии в одном из крупнейших госпиталей в Бруклине. Там же ему диагностировали COVID-19. Молодой человек справился с болезнью и уже даже вернулся к работе, о которой рассказывает в своем Telegram-канале Brklnmed.

Александр Иванов. Источник фото: Telegram-канал Brklnmed

Так 31 марта Иванов написал, что только что закончил 16-часовую смену. И ситуация, к сожалению, с каждым днем становится все хуже и хуже.

«Очень смешанные чувства. Я до последнего не хотел об этом говорить. Но „авось что-то придумают“ не работает. В госпитале врачам категорически не хватает средств индивидуальной защиты. Для примера, респиратор n95 каждому резиденту был выделен в выходные — одна штука! Пока следующего раза не ожидается. Предыдущий раз доступ к n95 был около 10 дней назад. С тех пор один и тот же респиратор используют три, четыре, пять дней. Его очень берегут, носят в бумажных пакетах, пока совсем не развалится, надевая поверх обычную хирургическую маску. Люди, у которых есть два респиратора, считаются запасливыми и бережливыми. Видел нескольких резидентов с тремя n95 в бумажном пакете (видимо родственники долларовых миллионеров)», — написал медик.

При этом Александр отметил, что рефрижератор и мобильный морг развернуты прямо у приемного отделения.

Источник фото: Telegtam-канал Brklnmed

«Не знаю, как с этим жить»

Терапевт в больнице Вейлера в Бронксе Валентина Голобородько работает с больными COVID-19. В интервью The New Yorker она рассказала, что сирены сообщают о прибытии новой машины скорой помощи каждые полчаса. Медик в ужасе от происходящего.

При этом Валентина живет со своей семьей, где есть ребенок. Многие ее коллеги временно разъехались со своими семьями, чтобы не подвергать близких опасности заражения. Однако для Голобородько снять вторую квартиру на данный момент невозможно.

Раньше врач могла придти домой и расслабиться, отключиться от того, что было на работе. «Но сейчас, — говорит она, — я не могу расслабиться никогда». Даже после смены рабочей одежды на домашнюю она не чувствует себя в безопасности. Ведь спасающий других медик может запросто передать вирус семье.

Валентина рассказала, что до вспышки коронавируса помощь получал каждый, кому она требовалась. Однако в больнице есть лишь ограниченное количество аппаратов ИВЛ. И теперь начинаются дискуссии и даже появляются протоколы, согласно которым кто-то получит вентиляцию, а кто-то — нет.

Честно говоря, я просто не знаю, как с этим жить после всего этого. Я пришла в эту профессию, чтобы спасать жизни. Это самая страшная болезнь, которую я когда-либо видела Валентина Голобородько терапевт.

«Ждут, пока кто-то не умрет»

Другой терапевт, работающий в одной из нью-йоркских больниц, предпочел не раскрывать свое имя. Медик рассказал, что в среднем в нормальном отделении интенсивной терапии на аппарате ИВЛ находятся порядка восьми человек. Сейчас же — более 100 пациентов.

«Это невероятная проблема. Даже в худшие времена у нас было достаточно врачей и аппаратов, чтобы поддерживать пациентов, но этого сейчас нет. В отделениях интенсивной терапии появилось много других врачей, включая кардиологов и хирургов, но нас пока все равно мало», — заявил врач.

По словам фельдшера скорой помощи Меган Пфайффер, когда она с коллегами забирает людей в больницу, каждый раз это может быть его последнее расставание с близкими.

Люди, которым необходима вентиляция легких, ждут, пока кто-то не умрет, чтобы занять освободившийся аппарат Меган Пфайффер фельдшер скорой помощи.

По данным университета Джонса Хопкинса, общее число зараженных коронавирусом в Штатах — 584 073. Умерли более 24 тысяч людей. В стране элементарно не хватает мешков для трупов. Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) уже запросило у Пентагона 100 тысяч мешков.

1 апреля Россия доставила в США гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом. Это произошло после того, как Владимир Путин и Дональд Трамп договорились сотрудничать во время пандемии. Тогда Минобороны России направило в США самолет Ан-124-100 «Руслан». На борту — необходимое для спасения американцев оборудование, дезинфицирующие средства, очки, маски и респираторы.