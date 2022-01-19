Перепланировку сделали, а о последствиях не подумали. Собственника могут оштрафовать и даже пустить квартиру с молотка

Желание владельца квартиры сделать перепланировку своих квадратных метров иногда расходится с законодательством. Нарушителю грозит штраф. А работы все равно придется согласовывать, чтобы дело не дошло до суда. Поэтому лучше озаботиться получением всех необходимых документов заранее.

Чаще всего собственники незаконно расширяют кухню и санузлы с нарушением мокрых зон, рассказывал начальник Мосжилинспекции Олег Кичиков.

«Некоторые <…> объединяют газифицированные кухни с жилой комнатой, хотя это можно делать только при замене газовой плиты на электрическую», — процитировало его РИА «Новости».

Известны случаи, когда владельцы жилья уменьшают вентиляционные короба: освободившееся место потом занимает холодильник или стиральная машина. Нередко лоджии объединяют с внутренними помещениями квартиры с выносом на них отопительных приборов.

И хотя в большинстве своем незаконная перепланировка носит несерьезный характер, все изменения в любом случае необходимо согласовывать.

Самое страшное — обязательства

Генеральный директор компании «Мостройпроект» и эксперт по перепланировке квартир и переустройству помещений Михаил Зубов в беседе с «360» напомнил, что за незаконную перепланировку придется заплатить около 2-2,5 тысячи рублей штрафа. Но это не самое страшное.

«Страшно само предписание о необходимости согласования перепланировки в установленном законом порядке в Госжилинспекции. <…> Вопрос не в штрафе, а в обязанности согласовать перепланировку», — сказал он.

Иногда изменения согласовать невозможно — например, при расширении кухни или санузла на жилую зону. Тогда жилплощадь необходимо привести в соответствие с планом БТИ до перепланировки. Нежелание собственника это делать может довести дело до суда.

«Есть такая практика. Самое плачевное, что может произойти — продажа квартиры с публичных торгов по решению суда», — заметил Зубов.

Эксперт пояснил, что сделанная в квартире перепланировка «идет прицепом к новому собственнику». Если жилье купили с несогласованными изменениями, то вместе с этим приняли и обязательства по проведению согласований в своих квадратных метрах.

«Если перепланировка не согласуется, то Мосжилинспекция пишет предписание о проведении перепланировки. Если собственник его игнорирует, то дальше материалы передаются в суд», — предупредил гендиректор компании «Мостройпроекта».

По его словам, обычно решение выносят в пользу истца, то есть Мосжилинспекции. Зубов объяснил ситуацию наличием требований, строительных норм и правил, регламента проживания в многоквартирных домах — их нужно соблюдать.

Проблемы с перепланировками

В основном конфликты при незаконных перепланировках возникают из-за нарушения зонирования. Например, заметил эксперт, если сосед сверху устроил над кухней санузел или разместил кухню над спальней. В таком случае речь идет об ухудшении условий проживания, поэтому все подобные процессы необходимо согласовывать.

«Предоставление государственных услуг оцифровано, и Мосжилинспекция в этом плане предоставляет очень удобный сервис. Сейчас перепланировку можно согласовать без посещения ведомства — заявлением через личный кабинет на mos.ru», — рассказал Зубов.

Вариантов согласования перепланировки два. Первый касается планируемых изменений, когда купившие квартиру собираются делать ремонт, перестраховались и согласовали все через распоряжение.

«Делается проект, техническое заключение, подписывается <…> электронно-цифровой подписью и вместе с планом БТИ подается на рассмотрение в Мосжилинспекцию. Она рассматривает, если не видит противоречий, нарушений действующего законодательства, выдает распоряжение, которое действует 12 месяцев. В рамках этого распоряжения и сроков собственник выполняет ремонтные работы», — объяснил эксперт сам процесс.

После их завершения компания-подрядчик производит авторский надзор соответствия выполненных строительных работ по проекту перепланировки, акт о завершенном переустройстве подписывают с выходом инспектора.

Если перепланировку уже сделали, но она не узаконена, то тревогу бить не стоит. При таком варианте работает регламент согласования через ранее выполненные работы, и срок по согласованию изменений здесь меньше.

«Мы готовим техническое заключение допустимости выполненных работ, обследуем и точно так же через mos.ru подаем на согласование. Собственник оплачивает административный штраф, а потом подписывают акт о завершенном переустройстве», — перечислил необходимые действия Зубов.

Оба варианта он назвал рабочими. Уходит на их реализацию один-полтора месяца, в зависимости от характера работ.