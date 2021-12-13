Россиян предупредили, что их квартиры продадут с торгов за незаконную перепланировку. Кто в зоне риска

Квартиру москвича могут продать с торгов за то, что тот провел незаконную перепланировку. Он демонтировал участки несущей стены объединил кухню с жилой комнатой. Специалисты рынка недвижимости отметили, что такое изменение в квартире может привести к авариной ситуации в доме. Тогда собственнику придется ремонтировать жилище.

Москвич провел к квартире незаконную перепланировку, и теперь может лишиться квартиры. Три года назад по жалобе жителя района Северный в доме на Дмитровском шоссе выявили незаконную перепланировку. Владелец квартиры демонтировал два участка несущей стены и таким образом объединил кухню с жилым помещением. В оставшейся части конструкции была сделана ниша для телевизора, сообщило РИА «Новости».

Мосжилинспекция два раза привлекала собственника квартиры к административной ответственности и выдавала предписание на приведение помещения в соответствии с технической документацией. После этого инспекция обратилась в суд для понуждения к восстановительным работам, но владелец не учел решение суда. В итоге собственника вновь оштрафовали.

Инспекция прибегла к крайней мере и обратилась в суд с иском о продаже квартиры с торгов. Бутырский районный суд удовлетворил иск, и его решение вступило в силу.

Перепланировка по закону

Далеко не каждое изменение в квартире будет караться штрафами и публичным торгом. Член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков рассказал «360», что такое изменение жилища, как легкое переустройство, не карается по закону. Например, собственник может убрать встроенный шкаф в квартире. Вице-президент Гильдии Риэлторов Московской Области Александр Саяпин рассказал, что при перепланировках нужно подать заявление на сайте госуслуг или в МФЦ, а дальше они распределят заявление по разрешительным организациям.

Однако некоторые изменения в квартире узаконить нельзя. К ним относятся расширение кухни за счет жилой комнаты и наоборот, а также расширение санузла за счет площади кухни. По словам эксперта, нельзя размещать «мокрые точки» над квартирой, исключение составляет только нежилое помещение под вами.

Нельзя пробивать проемы в стенах и делать любые другие перепланировки, которые ухудшают условия эксплуатации дома или ведут к обрушению несущих конструкций Константин Барсуков.

К другим незаконным перепланировкам относятся увеличение жилых комнат за счет балконов и лоджий, а также вывод к ним батарей. Закон запрещает усекать вентканалы, совмещать газифицированную комнату с жилой, а также делать из кухни столовую, если в ней есть газовая плита.

Опасность перепланировки

Александр Саяпин рассказал, каким образом удается выявить незаконную перепланировку. Узнать о ней не получится до тех пор, пока соседи не начнут жаловаться на неудобства.

«Если стена несущая, и из-за ее сноса по дому пошли трещины, то соседи начинают жаловаться на проблемы. В таком случае создается комиссия, а дальше комиссия вместе с полицией силовыми методами открывают квартиру, и узнают, что вызвало аварийную ситуацию в доме», — отметил эксперт.

Обычно дело обходится восстановительными работами, однако в очень редких случаях доходит до торгов квартиры, в которой произошла перепланировка. Константин Барсуков объяснил, что такую квартиру обычно продают дешевле рыночной стоимости, а новому владельцу придется восстанавливать недостающие стены.