Перенос ЧМ по хоккею из Минска разделил фанатов на два лагеря. Обе стороны привели аргументы

Международная федерация хоккея (IIHF) решила не проводить чемпионат мира в 2021 году в Минске. Спортивное мероприятие перенесут из-за того, что Белоруссия не может гарантировать безопасность международного соревнования, говорится в заявлении федерации. После этой новости любители спорта разделились на два лагеря: сторонники переноса и его противники. Кто и почему рад такому решению IIHF, а кто выступает против переноса — в материале «360».

Перенос в никуда

Минск не увидит в этом году матчи первенства планеты по хоккею. Это стало окончательным фактом после заседания совета IIHF, на котором было решено перенести турнир из белорусской столицы. Проводить чемпионат мира Минск должен был совместно с Ригой.

Куда «переедет» белорусская часть ЧМ пока не определено. Наиболее реальными вариантами называют Копенгаген или Братиславу. Но также не исключается, что весь турнир проведут в Латвии.

За перенос матчей IIHF выплатит Белоруссии компенсацию. Неустойка прописана в договорах. В офисе генерального секретаря федерации проведут анализ и составят отчет, который определит все издержки и последствия этого решения. Сейчас точная сумма компенсации неизвестна.

Матчи должны были пройти в Минске с 21 мая по 6 июня. Все расходы на перенос турнира IIHF берет на себя.

Реакция спортивных и общественных деятелей на это решение последовала незамедлительно. В нем даже увидели «наезд на Россию».

«Спорт вне политики»

Бывший игрок семи клубов НХЛ, а ныне тренер Андрей Назаров напомнил, что существует золотое правило: спорт вне политики.

Источник фото: РИА «Новости» / Рамиль Ситдиков

«Считаю, что идет атака и мощный наезд на Россию и ее стратегических партнеров. Думаю, некоторые господа не могут нам простить быстрого урегулирования конфликтов в некоторых проблемных регионах, а также других недавних решений», — сказал Назаров. Его цитирует «Чемпионат.com».

Он отметил, что жизнь продолжается, и, по его мнению, Белоруссия не станет хуже, если там не проведут ЧМ.

Политический уклон в решении перенести матчи из Минска увидел и член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

«Это полное безобразие. К сожалению, эта волна репрессий и санкций докатилась до братской нам страны, до Белоруссии. Конечно, это совершенно неприемлемое давление на страну через спорт. Не понимаю, при чем здесь выборы, Лукашенко и так далее?» — задался вопросом Свищев. Он отметил, что спорт не имеет никакого отношения к политике, как и культура, искусство и религия, пишет Sport24.

Дайте народу играть в любимую игру и наблюдать за ней, а то так у нас скоро и фильмы, и стихи будут запрещать из-за политики Дмитрий Свищев

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала решение о переносе ЧМ по хоккею из Минска очень обидным. Она подчеркнула, что нельзя мешать спорт и политику.

«Спорт и политика не должны быть единым. Ну, перенесут куда-то. Я не определяю, правильно это или неправильно. Это очень обидное решение — политика не должна влиять на спорт», — сказала Тарасова. Ее слова приводит «Газета.ru».

«Совет IIHF принял правильное решение»

Чемпионка мира в толкании ядра Надежда Остапчук назвала решение о переносе матчей чемпионата из Минска правильным. Ее цитирует портал sport.tut.by. По словам спортсменки, чемпионат мира — это праздник, а праздник мирового хоккея «не может быть проведен в такой напряженной обстановке, как в Беларуси».

Совет IIHF принял единственно правильное решение. Невозможно было не услышать десятки тысяч обращений наших граждан с призывом не проводить ЧМ в Минске Надежда Остапчук

Спортивный журналист и экс-комментатор Василий Уткин также высказался о решении IIHF, пишет РИА «Новости». Он назвал это действие единственно верным.

«Я не сторонник и не противник, потому что от моего голоса ничего не зависело. Я наблюдатель. По моему мнению, проводить ЧМ в Белоруссии было бы позорно для хоккея», — ответил Уткин на вопрос своего подписчика в Instagram.

Вице-президент IIHF Калерво Куммола настаивает на том, что Беларусь осталась без чемпионата из соображений безопасности.

«Перенос чемпионата мира из Беларуси — неполитическое решение. Это сделано из соображений безопасности. Мы не можем гарантировать безопасность в Белоруссии. Не можем гарантировать безопасность болельщикам и хоккеистам в Минске», — отметил Куммола. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Он также отметил, что ко всему прочему в Европе по-прежнему сложная ситуация с коронавирусом, а Белоруссия не предоставляет точные сведения о количестве заболевших.

Пользователи Сети как всегда не остались в стороне и не смогли не обойти такое событие мирового масштаба, как перенос матчей чемпионата мира по хоккею из Минска. Но они не стали обсуждать это решение с позиции спорта или политики, а просто начали придумывать мемы.