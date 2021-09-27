Россиян в октябре ждут перепись и индексация зарплат. Главные перемены месяца

Октябрь принесет индексацию зарплат бюджетников и прибавку к окладу военнослужащих. В середине месяца стартует перепись населения. А некоторым автомобилистам придется пройти обязательный техосмотр.

Прохождение техосмотра

С 1 октября некоторым водителям придется пройти техосмотр. Это коснется тех, у кого срок действия диагностической карты истек до 1 февраля 2021 года. Техосмотр придется пройти и тем водителям, чей автомобиль достиг возраста четырех лет, — по закону на этом сроке нужно обязательно получить диагностическую карту, написал РБК.

Проходить техосмотр нужно в официальных пунктах, аккредитованных РСА. Дистанционно услуга не предоставляется, а за отсутствие свежей диагностической карты автовладельца могут оштрафовать на 500-800 рублей, но сделать это непросто — диагностическая карта не входит в перечень обязательных документов при проверке инспектором ГИБДД.

Повысят ли пенсию?

СМИ начали публиковать информацию о повышении пенсий с 1 октября. Якобы пенсии увеличат тем, кто имеет 15 или 20 лет трудового стажа в районах Крайнего Севера, а 80-летним россиянам повысят выплаты. Однако Пенсионный фонд опроверг эту информацию.

На сайте учреждения сказано, что повышение пенсии по достижении возраста 80 лет, из-за приобретения стажа на Севере или увольнения с работы не привязано к фиксированным датам в течение года. Они устанавливаются при наступлении определенных обстоятельств.

ПФР отметил, что в течение года есть перерасчеты, которые происходят в одни и те же даты. 1 января ежегодно индексируются страховые пенсии большинства пенсионеров, а 1 апреля ежегодно повышают пенсии по государственному обеспечению. Другой важной датой является 1 августа, когда ПФР повышает страховые пенсии работающих пенсионеров и выплаты пенсионных накоплений.

Однако с 1 октября никаких изменений в выплате пенсий не предусмотрено.

Увеличение зарплат

Некоторым сотрудникам бюджетных организаций с 1 октября проиндексируют зарплату. Размер индексации будет зависеть от региона проживания и профессии. Он будет не ниже 4%. Повышение зарплаты не затронет только работников сфер, где индексация зарплат состоялась 1 января.

Зарплату повысят сотрудникам спасательных центров МЧС, учреждений гидрометеорологической службы и социальной сферы. Среди тех, кому проиндексируют зарплату, будут и работники центров гигиены Роспотребнадзора, центров стандартизации, метеорологии и испытаний Росстандарта и реабилитационных центров для инвалидов.

Бюджетникам в обязательном порядке проиндексируют доплаты, которые начисляются в процентном соотношении от оклада. В определенных регионах некоторые бюджетники получат единоразовые выплаты.

Военнослужащие и сотрудники некоторых правоохранительных органов также получат прибавку к зарплате в начале октября. Индексация окладов составит 3,7%

Пособие на карту

С 1 октября держатели карты «Мир» смогут получить на нее детские пособия. Эта ежемесячная льгота полагается семьям с низким доходом, у которых появился первый или второй ребенок.

Если же у получателей льготы нет карты «Мир», то деньги поступят на счет в банке, а получить их можно будет почтовым переводом или в кассе.

Оформить карту могут родители детей, которые хотят получить пособия безналичным способом, написала «Российская газета».

Перепись населения

С 15 октября начнется Всероссийская перепись населения. Она продлится до 14 ноября, а на труднодоступных территориях страны — и до 20 декабря.

Эта перепись будет отличаться удобным нововведением: россияне смогут самостоятельно заполнить электронный переписной лист на портале госуслуг.

Переписчики, которые будут обходить дома, оснастят специальными электронными планшетами. Перепись можно будет пройти на специально организованных участках, а также в центрах оказания государственных и муниципальных услуг.

Возобновление авиасообщения

С 5 октября Россия возобновит авиасообщение с Данией, Перу, Джибути, ЮАР и Новой Зеландией. Также увеличится число авиарейсов в Бахрейн, ОАЭ, Индию, Узбекистан и Таджикистан, написало РИА «Новости».

Самолеты будут летать из Москвы в Манаму три раза в неделю, количество полетов в Дели увеличится до четырех, а в Дубай — до 10. Из столицы в Ташкент с октября будет четыре рейса в неделю, а из Москвы в Худжанд — два рейса в неделю.

Самолеты чаще будут летать в Испанию, Киргизию и Японию.