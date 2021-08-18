Утверждены даты Всероссийской переписи населения

Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Такое постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Текст документа опубликован на официальном портале нормативных актов. Документ предусматривает, что перепись населения для жителей труднодоступных территорий пройдет до 20 декабря.

Как сообщил медиаофис Всероссийской переписи населения, главным нововведением предстоящего мероприятия станет возможность россиянами самостоятельно заполнить электронный переписной лист на портале госуслуг. Сделать это можно с 15 октября по 8 ноября.

Переписчиков, которые займутся обходом домов, оснастят специальными электронными планшетами со специальными программами. Также пройти перепись можно на специально организованных участках, в том числе в центрах оказания государственных и муниципальных услуг.

Заместитель руководителя Росстата Павел Смелов заявил, что основные подготовительные работы к предстоящему мероприятию завершены. Утверждены формы листов, в регионы поступили планшеты для переписчиков. Работу комиссий организовали на всех уровнях.

Предварительные итоги переписи подведут в апреле 2022 года. Окончательный результат станет известен в IV квартале 2022 года.

Изначально Всероссийская перепись населения должна была пройти в октябре 2020 года, но ее решили перенести на апрель 2021 года из-за пандемии коронавируса. Потом сроки сместили на сентябрь, но утвердили в итоге середин октября.

Проведение переписи населения необходимо для точного получения статистических данных, как на национальном, так и международному уровне.