Так называемая благотворительная организация Петербурга сняла частный дом в Ленобласти, куда поселила рабочих. Один из мужчин потребовал выплатить ему зарплату, после чего его якобы избили и изнасиловали дубинкой. Нашли пострадавшего только спустя пять дней, запертым в доме. Мужчину отправили в больницу, а подозреваемых задержали.

Первым об избиении рабочего полиции сообщил его брат Илья Мартынюк. Он рассказал, что его родственника удерживают в частном доме сотрудники благотворительной организации. Правоохранители приехали по адресу и действительно нашли запертого в одной из комнат мужчину. По словам рабочего, он приехал в поселок Сергиево на юге Петербурга после того, как увидел объявление о работе. Организация помогала тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Людям давали работу, а также жилье и еду.

После месяца работы мужчина попросил администратора Павла отдать ему заработанные деньги. Вместо этого, по версии брата погибшего, его начали избивать, изнасиловали дубинкой и заперли полуживым в комнате. Мужчине удалось позвонить брату и попросить о помощи.

«Я не в курсе, как он там оказался. Видимо, искал работу и нашел. Такие объявления висят на каждом столбе в Петербурге. <…> Они занимались разной работой: от уборки мусора до строительства. Что скажут, то и делали — рабство», — рассказал «360» Мартынюк.

Он добавил, что обратился в полицию сразу после того, как ему позвонил брат. По телефону мужчина сообщил, что его жестоко избили, попросил помочь и продиктовал адрес. По словам Мартынюка, его брат раньше работал машинистом поезда. Кроме того, он воспитывает троих детей. С женой мужчина в разводе.

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«[Сейчас] он в реанимации. Состояние стабильно тяжелое. Я его не видел, меня не пустили туда. Только по телефону с заведующей общался. [Травма] очень тяжелая, еще пару дней и все бы. Там сломано все», — сказал брат пострадавшего.

Врачи диагностировали у него ушибы, переломы, сотрясение мозга, закрытую травму живота и другие повреждения. Сотрудники полиции уже задержали подозреваемых в избиении. Мартынюк заявил, что видел троих мужчин и хочет, чтобы их приговорили к смертной казни. На подозреваемых завели уголовное дело.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей „Незаконное лишение свободы“ и статьей „Насильственные действия сексуального характера“ в отношении троих мужчин 1996, 1981 и 1976 года рождения», — сообщила пресс-служба ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства и решают вопрос о предъявлении обвинений задержанным мужчинам.

Нет участкового

В Сергиево далеко не один дом снимают для размещения подобных работников. Ситуацию усугубляет то, что в поселке нет участкового, который мог бы предотвратить издевательства.

«На территории Сергиево нет участкового пункта полиции. Он закрыт из-за того, что необходим ремонт. Хотя по факту ремонт там сделан», — рассказал «360» местный житель и депутат муниципального образования Ульянка Сергей Крупко.

Он добавил, что из-за отсутствия участкового в случае необходимости приходится ждать отряд полиции. Прибытие правоохранителей может затягиваться на несколько часов из-за пробок. Участковый же мог бы быстрее реагировать на ту или иную ситуацию. Кроме того, правоохранитель должен знать всех местных и ситуацию в районе. Одна из жительниц отметила, что в поселке живет много детей, за чьи жизни стали бояться после появления рабочих.

«Здесь у нас довольно давно ходят непонятные лица. Видно, что это люди, которые в какую-то трудную жизненную ситуацию попали. Действительно, это страшно, потому что не знаешь, что у них там в голове», — заявила женщина.

В свою очередь живущий в доме мужчина рассказал, что за еду и ночлег выполняется различная работа. Чаще всего мужчины работают на стройке. За свой труд они получают по 500 рублей в день. При этом Крупко заверил, что все деньги на самом деле идут мимо работяг.

«Они получают деньги от заказчиков и отдают их своему старшему. С одной стороны, дело хорошее: ребята не идут воровать, убивать, у них есть, где переночевать и поесть. Пока трудная ситуация у них в жизни не решается, они могут какое-то время здесь провести», — рассказал он.

По словам мужчины, после случая с избиением проблема с такими ночлежками может разрешится, так как сейчас в частных домах уследить за ними невозможно.