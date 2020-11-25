Рабочего избили и изнасиловали дубинкой в Петербурге

Петербургский рабочий потребовал заплатить ему деньги за свой труд и пригрозил пожаловаться в случае отказа. Наниматели не только не оплатили работу, но еще избили и изнасиловали мужчину дубинкой. В итоге полиция задержала злоумышленников.

За помощью к правоохранителям обратился брат рабочего. Он рассказал, что его родственника удерживают волонтеры, помогающие заработать тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Полиция приехала по указанному адресу и нашла в частном доме пострадавшего.

По словам самого рабочего, он приехал в город из Лодейнопольского района в октябре по объявлению. На объекте он работал месяц, а затем потребовал обещанных денег, пишет РИА ФАН со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Мужчина заявил нанимателем, что пожалуется, если они не отдадут ему зарплату. В ответ на это у рабочего забрали паспорт с телефоном, а потом избили и изнасиловали с помощью дубинки. Волонтеры не стали отпускать мужчину, а заперли его в одной из комнат на первом этаже дома.

Сотрудники полиции задержали гражданина Украины, жителя Алтая и волонтера. На них завели уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Пострадавшего отправили в больницу для оказания помощи. Врачи диагностировали у него ушибы, переломы, сотрясение мозга, закрытую травму живота и другие повреждения.