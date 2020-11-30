Пепел и магма среди зелени Индонезии. Вулкан Левотоло испугал жителей километровыми столбами дыма и огнем

На индонезийском острове Ломблен пробудился вулкан Левотоло. Пару дней назад он выбросил столб пепла на высоту четырех километров. В ночи было видно красное пламя, вырывающееся из жерла. Существует опасность извержения лавы и выпадения большого количества пепла. Тысячи жителей покинули район.

Последнее крупное извержение вулкана произошло в октябре 2017 года. С того времени за ним постоянно наблюдают, однако оповещение о выбросе пепла или подземных толчках проводится постфактум. До прошлой недели сейсмическая активность вулкана считалась стабильной и затухающей. Периодически он выбрасывал пепел на высоту менее сотни метров.

Однако в ночь на 27 ноября столб дыма поднялся над жерлом на 500 метров. Жителям сообщили о том, что находиться ближе, чем в двух километрах от вулкана опасно. Ночью в районе пика возникали локальные пожары. Температура в тех местах - +27-30 градусов. Время от времени идут дожди.

В воскресенье, 29 ноября, Левотоло выбросил пепел на четыре километра.

Из-за этого более 4,4 тысячи жителей покинули свои дома. Также в районе извержения прекратились авиаперелеты, из-за выпадения пепла был закрыт местный аэропорт Вунопиту.

Вечером следующего дня был виден красный огонь над жерлом. По словам вулканолога Деви Камила Сяхбаны, это извергалась раскаленная лава.

Сообщений о ранениях в результате извержения не поступало. При этом власти посоветовали жителям носить маски, чтобы защититься от вулканического пепла и быть готовыми к возможному выбросу лавы.

Запретную зону вокруг вулкана расширили до четырех километров. Туристам, альпинистам и всем остальным рекомендуют держаться от вулкана подальше.

Всего в Индонезии около 130 действующих вулканов. В декабре 2018 года произошло извержение вулкана Анак-Кракатау, находящегося между островами Ява и Суматра. Это вызвало цунами, унесшее жизни более 400 человек.