Вулкан выбросил столб пепла на 4 километра в Индонезии. Видео

Индонезийский вулкан Левотоло проснулся и выбросил столб пепла на четыре километра в высоту. Местным жителям рекомендовали на время уехать и запастись средствами защиты.

Вулкан проснулся на острове Ломблен на юге Индонезии. Он не проявлял никакой активности в течение восьми лет. После выброса столба пепла активность вулкана продолжается, из-за чего началась эвакуация людей, пишет CNN.

«В настоящее время мы эвакуируем жителей. Мы вывозим жителей из двух подрайонов», — сообщил глава регионального агентства по борьбе со стихийными бедствиями (BPBD) Канис Мейкинг.

Людям рекомендовали покинуть территорию в радиусе четырех километров от вулкана. Кроме того, жителей попросили запастись средствами защиты для глаз и кожи. Пока информации о погибших или пострадавших не поступало.

Извержение вулкана произошло утром 29 ноября и стало вторым за несколько дней. Первое извержение было зафиксировано 27 числа. Тогда Левотоло выбросил столб пепла на высоту всего 500 метров.