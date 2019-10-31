Пенсионеры против роботов: новая часть «Терминатора» как попытка вернуть молодость

На экраны 31 октября выходит «Терминатор: Темные судьбы» — шестая часть легендарной киноэпопеи о роботах-убийцах из будущего. Правда, создатели фильма решили сделать вид, что она всего лишь третья. Как хорошо у них это получилось? Узнаете из рецензии «360».

Почти с нуля

Начинать фильм с выстрела в спину преданным фанатам кажется не самой лучшей идеей, но именно так можно описать главный спойлер фильма «Терминатор: Темные судьбы», который гарантированно оставит горькое послевкусие у всех поклонников франшизы.

Впрочем, был ли иной выход у создателей новой картины, среди которых числится король видеосалонов, капитан «Титаника» и отец всех терминаторов Джеймс Кэмерон? На исходе 2019 года у Голливуда почти не осталось козырей в рукаве: свежих идей практически нет, супер- и антигероев без собственных фильмов практически не осталось, а эффектно спасать мир от очередной неминуемой гибели становится все сложнее.

Чтобы гарантированно «отбить бабки» больших студий, голливудским кинематографистам приходится ударить ниже пояса — играть на зрительской ностальгии. А кто может сделать это лучше самого маэстро Кэмерона, заварившего кашу из железного топора и Арнольда Шварценеггера еще в далеком 1984-м?

Правда, он скромно прячется за должностью продюсера и сценариста, доверив режиссерское кресло талантливому дебютанту Тиму Миллеру, ранее снявшему всего один фильм — супергеройскую комедию «Дэдпул». Зато Шварценеггер на своем месте, Линда Хэмилтон (бессменная исполнительница роли Сары Коннор) — тоже.

Для полной идиллии не хватает Джона Коннора, но это неизбежно вытекает из новой «линии партии». Шестой «Терминатор» — пасынок оригинальной дилогии, безжалостно стерший из сюжетной линии все события предыдущих сиквелов и начавший с чистого листа (ну почти).

Имя ему — «Легион»

Не будем путаться сиквелах, приквелах и спин-оффах: в Голливуде давно крутят и вертят принадлежащие им киновселенные так, как выгодно. В случае с «Темными судьбами» авторы решили, что брутальная сага о железных киллерах после второй части пошла не туда, поэтому новой точкой отсчета становится 1997 год.

Сара Коннор побеждает искусственный разум «Скайнет» и спасает три миллиарда человек, но, как оказалось, ненадолго — на смену одному суперкомпьютеру приходит другой, еще хуже. Новая машина по сеянию смерти и хаоса называется «Легион», на этом различия заканчиваются: он также восстает против людей, загоняет недобитые остатки человечества в укрытия и охотится на них с помощью двуногих терминаторов.

Люди вымирать категорически не хотят и собирают армию, которая начинает крушить железяк направо и налево. Чтобы одолеть сопротивление, «Легион» вслед за предшественником приходит к мысли: для легкой победы достаточно построить машину времени и отправить в прошлое самого совершенного терминатора — он-то обязательно найдет и выжжет семя, из которого может вырасти будущий командир сопротивления.

Если кажется, что вы это уже смотрели, обратите внимание на крайне важный и меняющий все сценарный ход: искусственный интеллект теперь видит угрозу не в семействе Конноров, а в молодой мексиканской рабочей Дани Рамос (Наталия Рейес). Дальше — больше: на защиту мексиканки вместо ненадежного хиляка, воспользовавшегося служебным положением, чтобы крутить шуры-муры с объектом охраны, отправляют политически грамотную и верную феминистическим идеалам девушку-киборга Грейс (Маккензи Дэвис).

Позже к ним присоединяются изрядно постаревшая Сара и седой как лунь Т-800 — нам так и не объясняют, почему человеческая оболочка терминатора постарела, хотя на стальном скелете не появилось и пятнышка ржавчины — Шварценеггер тот же, а вот модель другая. Герой «Судного дня» безвозвратно расплавился, что не мешает героям фильма на все лады обыгрывать коронную фразу I’ll be back.

Источник фото: Youtube

Стареющая модница

Первый «Терминатор» поражал своей необычной задумкой: путешествия во времени; робот под личиной человека; боец из будущего, которого на встречу с любовью всей его жизни отправляет собственный сын. Продолжение было еще круче: убийца из жидкого металла и противостоящий ему хороший терминатор с лицом главного героя боевиков.

Спустя почти 30 лет история повторяется, но только вместо крутых мужиков с железными мускулами нам показывают таких же разудалых сорвиголов женского пола — полфильма Сара Коннор и Грейс «флексят» и меряются длиной стволов. Успокаиваются они только с появлением Шварценеггера, который мастерски использует свой излюбленный актерский прием — «каменное лицо» и плохие шутки.

Многие критики ругают фильм за обилие спецэффектов и нереалистичную компьютерную модель главного злодея — терминатора Rev-9 (Габриэль Луна). Эта помесь Т-800 и Т-1000 умеет разделяться на автономного жидкометаллического робота и классического красноглазого скелета. Сия впечатляющая мощь прячется под образом мелкого бандита из третьеразрядной мыльной оперы, которому до персонажа Роберта Патрика (из «Терминатора-2») как до Луны пешком, да и выглядит не слишком натурально. Понятное дело, роботов обычно рисуют на компьютере, но, как любят говорить геймеры, могли бы и получше текстурки найти.

Впрочем, не будем слишком строги. Фильм рассчитан на новое поколение, которое могло не видеть хитов Кэмерона, Подойдет он и нетребовательному зрителю, отправляющемуся в кинотеатр за попкорном и развлечениями. Серия эффектных погонь, перестрелок, а также драк на земле, в воздухе и под водой, связанных нехитрым сюжетом на основе ненаучной фантастики, обеспечит вполне достойный отдых длиной в одной ведро лопнувшей кукурузы.

Многие из нас видели каждую из показанных сцен где-то еще — ну и что? Мы же не будем ругать «американские горки» за вторичность поворотов — в наше время оригинальность бывает лишь в авторском кино и даже смелые эксперименты вроде «Джокера» заимствуют из классики.

Главный недостаток «Темных судеб» вовсе не в банальности, не в переборе со спецэффектами и даже не в сюжетных дырах, а в отчаянном желании казаться современным. В эпоху видеопрокатов такие залихватские фильмы с морем экшена называли супербоевиками, но вместо того, чтобы играть железными мускулами, Т6 отчаянно молодится и настойчиво хочет сойти за хипстер_ку с пирсингом и розовыми волосами.

Выходит у стареющей модницы не очень. Наоборот, если присмотреться, сквозь неестественный блеск спецэффектов нет-нет да проступят пятна ржавчины. «Темные судьбы» далеко не самый плохой фантастический боевик, но на перезапуск любимой многими серии фильмов, равнозначный «Пробуждению силы» или «Темному рыцарю», все-таки не тянет.

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