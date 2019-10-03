  • Рождение убийцы. Новый «Джокер» как история самого мрачного комика на свете

    03 октября 2019, 06:00

    Алексей Йесод

    Этот фильм напоминает своего героя — под маской клоуна скрывается серьезное нутро. Но так ли опасен «Джокер» с Хоакином Фениксом, как сам Джокер? Колумнист «360» рассказывает о своих впечатлениях от самого ожидаемой картины осени 2019 года.
    Рождение убийцы. Новый «Джокер» как история самого мрачного комика на свете
    Рождение убийцы. Новый «Джокер» как история самого мрачного комика на свете | Изображение 1

    Ему дали главную награду Венецианского фестиваля, а «Оскара» могут и не дать — слишком уж много вокруг споров. Но мнение академиков и критиков не отменят факта, что «Джокер» — главное ожидание киноосени.

    Джокер широко известен, но никто не знает, что ждать от фильма, где он не только главный герой, но и, пожалуй, единственный — остальные персонажи стали второстепенными участниками бенефиса ужасного и неповторимого клоуна.

    Новую картину снял режиссер разудалых комедий Тодд Филлипс, а сыграл Хоакин Феникс, чье актерское мастерство перевоплощения достигло новой небывалой отметки. Здесь тоже есть шутки, не менее острые и неполиткорректные, чем в «Мальчишнике», но здесь они лишь приправа к главному блюду — бескомпромиссному триллеру о рождении злодея.

    Рождение легенды

    Спойлеры — бич современной эпохи, поэтому обойдемся без них, лишь пунктиром отметив сюжет. Он, кстати, довольно прямолинеен и предсказуем, как и любой приквел, рассказывающий о прошлом хорошо известного персонажа.

    Никакого Джокера еще нет и в помине. В начале фильма мы знакомимся с Артуром Флеком. У него есть тяжело больная мать и практически нет личной жизни с нормальной работой — он безуспешно заигрывает с миловидной соседкой (Зази Битц) и подрабатывает клоуном-аниматором.

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    Единственная отдушина — передача юмориста Франклина (Роберт де Ниро), в которой Артур мечтает выступить в качестве приглашенного стендап-комика. Но это лишь мечта, спасательный круг в жестоком и мрачном мире коррумпированного и развращенного мегаполиса, где богатые не скрывают презрения к бедным, а бедные грабят, бьют и издеваются друг над другом.

    Находясь на социальном дне, да еще страдая от приступов неконтролируемого смеха, Артур все больше погружается в бушующий в его разуме океан безумия. Сначала он слабо сопротивляется, но — и это великолепно передает жестикуляция и мимика Хоакина — в итоге не выдерживает напора накопившейся ярости и внешних обстоятельств.

    Мы увидим, как этот слабый и ранимый человек переродится. Его нервный смех перестанет вызывать насмешки и станет пугать больше дула пистолета, а гуттаперчевые черты лица вдруг затвердеют под слоем грима, чтобы стать маской Джокера — гения криминала, который вместо того, чтобы бороться с окружающей действительностью, станет ее самым зловещим олицетворением.

    Токсичный мир

    Рождение убийцы. Новый «Джокер» как история самого мрачного комика на свете | Изображение 2

    Секрет фильма кроется не в сюжете. Нет здесь ставки и на спецэффекты. Словно намеренно противопоставляя свое творение суперблокбастерам Marvel, Филлипс и сценарист Скотт Сильвер отказываются от компьютерной магии во имя магии кино.

    Вы не увидите такого количества виртуозных погонь, драк и перестрелок, которым запомнился «Темный рыцарь». Зато хватает насилия — брутального, сырого и мрачного, как ядовито-желтые стены трущоб Готэма. Причем снято оно так, что смотреть по большей части неприятно.

    Даже для фанатов комиксов здесь не так много «мяса»: есть отсылки к прошлым экранизациям, дана новая версия родословной злодея и причины, сделавшей его немезидой Бэтмана (да, мы увидим встречу Джокера с родителями Джона Уэйна и его самого в детстве), зато отброшены все стандартные приемы кинокомикса.

    Еще не авторское кино, но уже и не «попкорновая» пустышка, в которой в очередной раз спасают мир. Нет — Готэм уже не спасти. Этот город намеренно взят из американского прошлого, он соткан из грязных подворотен и блеклых улиц, деградирующей социальной системы и пронизывающего все этажи общества цинизма.

    И тут по-настоящему раскрывается талант и Феникса, и Филлипса, и всей съемочной команды: драма плохого комика достигает высот трагедий Шекспира и романов Достоевского. И вот уже кажется, что Флек и не Флек вовсе, а Раскольников, только лишенный совести.

    Насилие как метод

    Описывая ядовитую атмосферу нового Готэма, все критики в унисон вспоминают «Таксиста» Мартина Скорсезе — криминальную драму 1976 года о ветеране морской пехоты, восставшего против беспредела на улицах Нью-Йорка. Сходство и правда есть, порой даже может показаться, что в кинотеатре по ошибке поставили ленту 80-х годов: настолько убедительно нас переносят на 30-40 лет назад во времени.

    Кстати, «Таксист» тоже ругали за поэтизацию насилия и психических отклонений, а также за излишне сочувственное изображение «одинокого волка», готового расстреливать людей направо и налево. В наше неспокойное время реакция на «Джокера» оказалось еще острее.

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    Силовые структуры США провели специальную подготовку к премьере, а режиссер и главный актер максимально сократили общение с прессой, пытающейся обвинить их в гимне насилию, которое может вдохновить настоящих подонков.

    Впрочем, позиция авторов фильма известна: искусство — повод для размышления, а не действия. Что до нестабильных личностей и серийных убийц, то им все равно, где искать источник вдохновения.

    Пожалуй, картина доказывает их правоту. Да, это непростой фильм и вместо черно-белых тонов здесь иногда предлагают понять убийцу (но не его поступки) или разглядеть неприятные черты в персонажах, на первый взгляд совершенно положительных.

    Это не апология насилия, а метод, позволяющий порассуждать как об одиночестве современного горожанина, так и об ответственности общества перед его отдельными членами. Но главное, он дает возможность показать, как чужая жестокость и безразличие могут стать катализаторами самых темных сил человеческой души.

    Посмотреть этот фильм стоит, но я бы посоветовал его прежде всего не поклонникам комиксов, а взрослому и серьезному зрителю, готовому не просто развлекаться, а еще и подумать над тем, что ему показывают.

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