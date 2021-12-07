Россиянам в декабре выплатят пенсии за два месяца. Но есть причина их придержать

В декабре российские пенсионеры смогут получить выплаты за два месяца: декабрь и январь. Тем, кто получает деньги на карту, выплаты придут до 30 декабря. У остальных график зависит от работы почтовых отделений в праздничные дни.

Часть пенсионеров смогут перед Новым годом получить сразу две пенсии — за декабрь и январь. Это связано с тем, что нерабочие дни в новогодние праздники продлятся дольше недели, так что с получением денег на почте могут возникнуть сложности. При этом по закону нельзя выплачивать пенсию позже установленной даты.

Руководитель департамента социального развития ФНПР, кандидат экономических наук Константин Добромыслов в разговоре с «360» напомнил, что в России уже стало традицией выплачивать пенсии перед новогодними праздниками заранее, это связано с нерабочими днями в начале января.

«Если выплаты пенсии приходятся на выходные и праздничные дни, то она выплачивается до этих выходных и праздничных дней — пока работает банковская система. Понятно, что в новогодние праздники банки работают по сокращенному графику, поэтому до этого момента расчеты должны быть произведены», — сказал Константин Добромыслов.

Выплаты пенсии в декабре 2021 года

Примерно 75% пенсионеров получают деньги на карту. Пенсионный фонд России сообщил, что в декабре перечисления будут по следующему графику:

4 декабря 2021 года — за 5–11 декабря;

11 декабря 2021 года — за 12–17 декабря;

17 декабря 2021 года — за 18–22 декабря;

26–30 декабря 2021 года — за 1–9 января.

Если отделения «Почты России» будут работать в праздничные дни, то тем, кто получает пенсии там, можно будет забрать деньги:

4–5 января 2022 года — за 30 декабря 2021 года;

6–9 января 2022 года — за 6 января 2021 года.

Если у почты будут выходные дни до 9 января, то пенсионеры получат свои деньги по такому графику:

29 декабря 2021 года — за 1–6 января;

30 декабря 2021 года — за 7–9 января.

Тем пенсионерам, которые получают деньги на дому от почтальона или сотрудника альтернативной службы доставки, пенсии принесут в соответствии с графиком работы службы в праздники. Февральские пенсии будут выплачены уже в обычном режиме, поэтому не стоит тратить все деньги сразу.

Изменения для пенсионеров в 2022 году

Также с 1 января 2021 года в России вступают в силу новые правила выплаты пенсий, которые утвердило Министерство труда и социальной защиты РФ. Пенсионеров освободят от удержаний из пенсии в случае признания банкротом. Это касается тех пожилых людей, которые неосторожно взяли кредиты и не могут их выплатить.

Кроме того, с нового года выплачивать и доставлять пенсию на территории, где введен режим ЧС, смогут раньше текущего месяца. Для этого пенсионеру нужно будет написать заявление в ПФР и выбрать, каким именно способом получать выплаты: через почту или другую организацию.

Пенсии, пособия и единовременные выплаты будут начисляться автоматически, без заявлений. Наследники пенсионера, который не получил пенсию при жизни, смогут получить ее накопительную часть. Для этого нужно будет обратиться в Пенсионный фонд — там в течение трех рабочих дней должны предоставить справку о недополученной сумме.