Пенсии проиндексируют с 1 августа. Меры поддержки пожилых остаются эффективными

С 1 августа пенсионеры получат надбавку к ежемесячным выплатам. Мера коснется тех, кто работает, инвалидов первой группы, а также россиян, которым исполнилось 80 лет. В непростых экономических условиях государство не только оказывает пенсионерам денежную поддержку, но и обеспечивает льготы на лекарственные препараты, коммунальные платежи и налоги на имущество.

Пенсионный фонд России с 1 августа автоматически проиндексирует выплаты работающим и неработающим пенсионерам. Мера не коснется тех, кто получает социальную и государственную пенсию. Для них предусмотрели фиксированные выплаты. У работающих пенсионеров будет надбавка, если у них остались неучтенные пенсионные баллы. Всего мера затронет 7,3 миллиона пенсионеров.

Пенсию проиндексируют тем, кто закончил работать в прошлом году. Управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева объяснила, что размер прибавки не прописан в законе и будет зависеть от числа баллов и срока выхода на пенсию. Но есть и ограничение: доначислить могут не более трех пенсионных баллов, написала газета «Известия».

Источник фото: РИА «Новости»/Мария Девахина

На большую прибавку могут рассчитывать также военные пенсионеры. С 1 июня им проиндексируют выплаты на 10%. До 1 октября 2022 года для бывших служащих ОВД будет дополнительная надбавка в размере 19,5%.

С октября 2022 года ветераны Великой Отечественной войны и члены их семей получат надбавку в размере 15,5%.

Увеличенную страховую пенсию получат инвалиды первой группы и россияне, которым исполнилось 80 лет. Их страховая часть удвоится до 12 802 рублей.

Зачем нужна индексация

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, член Высшего совета партии «Единая Россия» Валерий Рязанский объяснил «360», что индексация пенсий работающим пенсионерам связана с тем, что в течение года работодатель вносил за них отчисления в пенсионную систему.

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«У каждого из них своя пенсионная история, свой заработок и свои могли бы быть отчисления. Но повышение происходит максимум на три балла, то есть где-то добавляется по 314 рублей в месяц», — объяснил Рязанский.

Неработающим пенсионерам пенсии индексировали в соответствии с уровнем инфляции. По словам Рязанского, это была индексация в соответствии с законодательством об индексации.

Помощь пожилым

Проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов напомнил «360», что в с 2021 года государство старается проводить индексацию в несколько этапов.

«То есть не дожидаться начала будущего года, как это предусмотрено законом, а осуществлять индексацию внутри года», — отметил Сафонов.

Помимо пенсионных выплат, государство оказывает и другую помощь пожилым людям. Валерий Рязанский рассказал, что меры поддержки касаются лекарственных препаратов, налогов на имущество и льгот по коммунальным платежам. В некоторых случаях пенсии также можно проиндексировать дополнительно.

Если вдруг уровень инфляции превысит установленный размер индексации, то тогда в соответствии с нормами закона правительство будет иметь право проиндексировать дополнительно пенсии нашим пенсионерам Валерий Рязанский.

Рязанский отметил, что многие пенсионеры жалуются на низкие пенсии — им бы хотелось, чтобы они были более весомыми. Но государство продолжает оказывать пожилым помощь в соответствии с законом.