Российские пенсионеры получат надбавку к пенсии

Работающим и неработающим пенсионерам проиндексируют выплаты с 1 августа. Надбавку сделают автоматически, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).

Индексация пенсий не коснется тех, кто получает социальную и государственную пенсию. Для них предусмотрены фиксированные суммы выплат, уточнили «Известия». Работающим пенсионерам сделают надбавку, если у них есть неучтенные пенсионные баллы.

«Это означает, что тем, кто закончил трудовую деятельность в прошлом году, пенсию проиндексируют, а тем, кто раньше, — уже нет. При этом сам размер прибавки не фиксирован в законе, а зависит от числа баллов и срока выхода на пенсию», — пояснила управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

Она добавила, что больше всего получат военные пенсионеры. С 1 июня им проиндексируют выплаты на 10%. На прибавку к страховой пенсии смогут рассчитывать инвалиды первой группы и россияне, которым исполнилось 80 лет. Работающим пенсионерам, получающим дополнительные баллы за страховые отчисления, будут начислять на 314,07 рубля больше. Всего изменения затронут 7,3 миллиона пенсионеров.