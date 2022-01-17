Россиянам рассказали о потенциальной неэффективности гепатопротекторов — лекарств, которые якобы улучшают работу печени. Препараты довольно часто применяются, и врачи назначают их при отравлениях. Однако другой лагерь медиков утверждает, что многие гепатопротекторы даже не прошли клинические исследования.

Главный гепатолог Минздрава Владимир Ивашкин заявил, что гепатопротекторы не эффективны. По словам медика, по препаратам нет серьезных клинических исследований. При этом медик не исключил, что гепатопротекторы могут снимать симптомы, но полностью вылечить от болезни они не могут.

«Разговоры о гепатопротекторах — это разговоры на выбивание денег для фармкомпаний, которые предлагают все новые и новые гепатопротекторы, бесконечный ряд гепатопротекторов», — рассказал Ивашкин.

Медик отметил, что официально не существует такого класса препаратов. По его мнению, гепатопротекторы — это чья-то выдумка, а классическая медицина отрицает их существование.

Гепатопротекторы: за и против

Гепатопротекторы представляют собой лекарства, которые положительно влияют на печень: препятствуют разрушению клеточных мембран и помогают выработке гепатоцитов. Заведующая отделением острых нейроинфекций Инфекционной клинической больницы № 1, гепатолог София Русанова рассказала «360», что такие лекарства часто применяются в российской медицине. К ним относятся лекарства «Фосфоглин», «Тыквеол» и «Гептрал».

«Существуют гепатопротекторы растительного происхождения и нерастительного. Они улучшают структуру печеночной ткани и применяются при поражении печени или при заболевании вирусной этиологии», — объяснила медик.

Как правило, гепатопротекторы назначают после сильного отравления алкоголем, биологическими и химическими ядами. Часто их используют в сочетании с комплексами витаминов и биологически активными добавками, а также растительными компонентами для лечения печени и других органов пищеварительной системы, писало РИА «Новости».

Тем не менее, Русанова предупредила, что пациенты не должны самостоятельно принимать эти лекарства. Назначать их может только врач с учетом жалоб, возраста и хронических заболеваний пациента.

Однако часто именно гепатопротекторы становятся жертвами критики. Гепатолог, гастроэнтеролог компании МЕДСИ Павел Богомолов рассказал «360», что эти лекарства никогда не используются в медицине. По его словам, их назначают плохо информированные люди, поскольку клинических исследований, демонстрировавших эффективность гепатопротекторов, нет.

«Самое главное побочное действие — пациент теряет драгоценное время, которое он мог потратить на верификацию диагноза и на назначение лечения. Вдруг там что-то серьезное, какая-то болезнь, которая из-за этих назначений остается не диагностированной и не назначается правильная терапия», — добавил специалист.

Медики также заявляли, что гепатопротекторы используются только в России. По словам главврача Городской клинической больницы № 71 Москвы Александра Мясникова, всего в аптеках продаются более 170 наименования гепатопротекторов, написал сайт bfm.ru.

«Мы не знаем, как работает печень до конца. Есть 2-3 лекарства, которые вроде как в клинических испытаниях. Говорят, что можно их и дальше тестировать, но не эти 172 гепатопротектора, которые продаются в аптеке», — рассказывал медик в интервью.