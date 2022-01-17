Россиян предупредили о бесполезности некоторых лекарств для печени

Предлагаемые пациентам с проблемами печени лекарства — гепатопротекторы — не подтвердили свою эффективность. Серьезных клинических исследований с их использованием не проводилось. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил главный внештатный гастроэнтеролог Минздрава Владимир Ивашкин.

Он пояснил, что эти лекарства могут снять симптомы и некоторые проявления заболевания. Но полностью излечиться с их помощью невозможно.

«Они не являются патогенетическими средствами, которые кардинально меняют собственно механизм той или иной болезни. Разговоры о гепатопротекторах — это разговоры на выбивание денег для фармкомпаний, которые предлагают все новые и новые гепатопротекторы», — подчеркнул специалист.

Ивашкин подчеркнул, что выражение о том, что гепатопротектор является защитником печени, — это выдумка. В классической медицине этот класс препаратов даже не имеет официальной регистрации.