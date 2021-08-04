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    04 августа 2021, 15:35

    Патриоты Грузии написали письмо Владимиру Путину. Но для реального диалога понадобится разрешение США

    Дмитрий Толокевич, Ксения Дагаева

    Оппозиционная партия «Альянс патриотов Грузии» написала письмо Владимиру Путину с просьбой улучшить грузино-российские отношения. По данным партии, 75,8% жителей высказались за диалог с Россией. Однако некоторые уверены, что сами грузинские политики к налаживанию отношений не готовы, да и США могут помешать диалогу.

    Патриоты Грузии написали письмо Владимиру Путину. Но для реального диалога понадобится разрешение США

    Автором письма стала лидер «Альянса патриотов Грузии» Ирма Инашвили. Текст разместили на официальной странице партии в Facebook. В письме политики напомнили о разработке партией «Концепции военного нейтралитета Грузии». Там же привели результаты опроса, согласно которому 69,7% грузин поддержали военный нейтралитет страны, то есть отказ от вступления в НАТО, а 75,8% выступили за диалог с Россией.

    Также в письме отметили, что «настроения населения Грузии и желания властей полярно противоположны». Согласно данным партии, грузинские власти попросту создают иллюзию желания урегулирования отношений с Россией. При этом на самом деле они пытаются на корню зарубить любые попытки урегулирования двусторонних отношений и «набрать „очередные очки“ перед западными партнерами».

    Инашвили подчеркнула, что будет делать все для защиты интересов Грузии, в том числе проводить переговоры на высшем уровне. Например, она готова приехать в Москву и встретиться с российскими политиками.

    «Встречусь с депутатами — и не только с депутатами, если будет такая готовность с их стороны. Я также встречусь с лицами, занимающими различные политические должности, для защиты нашей страны. Мы идем тем путем, который принесет благо нашей стране», — цитирует политика «Sputnik Грузия».

    Грузинские политики готовы к диалогу с Россией?

    Однако основная часть грузинских политиков вряд ли готова к сотрудничеству с Россией. Об этом в разговоре с «360» заявил политолог, эксперт по Южному Кавказу Андрей Арешев.

    Основная часть грузинских политиков, вероятно, не готова поддержать логичный и отвечающий интересам Грузии призыв, содержащийся в письме «Альянса патриотов Грузии». Основная часть грузинских политиков зависит от своих внешних партнеров в гораздо большей степени, чем от тех 75,8%, которые высказались за военный нейтралитет Грузии

    Андрей Арешев.

    Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк, напротив, уверен, что грузинские политики давно готовы к диалогу с Россией, однако у них есть четкое понимание стратегии США, на которое они и ориентируются.

    «Вашингтон считает Грузию инструментом, который можно использовать против России. <…> Несмотря на то, что обе стороны (оппозиция и проправительственные партии — прим. ред.) обвиняют друг друга в работе на Россию, они давно готовы к диалогу. Проблема в том, что никто реального диалога им не разрешит», — пояснил Данюк.

    Обострение отношений России и Грузии

    Российско-грузинские отношения обострились после июньских массовых протестов в Тбилиси два года назад. Произошло это из-за того, что во время сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) российского делегата Сергея Гаврилова посадили в кресло спикера парламента Грузии. Тогда недовольные этим вышли на акции протеста и в городе начались беспорядки. Протестующие забросали бутылками и яйцами отель Radisson. Именно там находилась российская делегация. Так, за свою безопасность начали переживать и другие находящиеся в Грузии россияне.

    На фоне этого Владимир Путин подписал указ о введении временного запрета на пассажирское авиасообщение с Грузией начиная с 8 июля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это вынужденным решением.