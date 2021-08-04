Патриоты Грузии написали письмо Владимиру Путину. Но для реального диалога понадобится разрешение США

Оппозиционная партия «Альянс патриотов Грузии» написала письмо Владимиру Путину с просьбой улучшить грузино-российские отношения. По данным партии, 75,8% жителей высказались за диалог с Россией. Однако некоторые уверены, что сами грузинские политики к налаживанию отношений не готовы, да и США могут помешать диалогу.

Автором письма стала лидер «Альянса патриотов Грузии» Ирма Инашвили. Текст разместили на официальной странице партии в Facebook. В письме политики напомнили о разработке партией «Концепции военного нейтралитета Грузии». Там же привели результаты опроса, согласно которому 69,7% грузин поддержали военный нейтралитет страны, то есть отказ от вступления в НАТО, а 75,8% выступили за диалог с Россией.

Также в письме отметили, что «настроения населения Грузии и желания властей полярно противоположны». Согласно данным партии, грузинские власти попросту создают иллюзию желания урегулирования отношений с Россией. При этом на самом деле они пытаются на корню зарубить любые попытки урегулирования двусторонних отношений и «набрать „очередные очки“ перед западными партнерами».

Инашвили подчеркнула, что будет делать все для защиты интересов Грузии, в том числе проводить переговоры на высшем уровне. Например, она готова приехать в Москву и встретиться с российскими политиками.

«Встречусь с депутатами — и не только с депутатами, если будет такая готовность с их стороны. Я также встречусь с лицами, занимающими различные политические должности, для защиты нашей страны. Мы идем тем путем, который принесет благо нашей стране», — цитирует политика «Sputnik Грузия».

Грузинские политики готовы к диалогу с Россией?

Однако основная часть грузинских политиков вряд ли готова к сотрудничеству с Россией. Об этом в разговоре с «360» заявил политолог, эксперт по Южному Кавказу Андрей Арешев.

Основная часть грузинских политиков, вероятно, не готова поддержать логичный и отвечающий интересам Грузии призыв, содержащийся в письме «Альянса патриотов Грузии». Основная часть грузинских политиков зависит от своих внешних партнеров в гораздо большей степени, чем от тех 75,8%, которые высказались за военный нейтралитет Грузии Андрей Арешев.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк, напротив, уверен, что грузинские политики давно готовы к диалогу с Россией, однако у них есть четкое понимание стратегии США, на которое они и ориентируются.

«Вашингтон считает Грузию инструментом, который можно использовать против России. <…> Несмотря на то, что обе стороны (оппозиция и проправительственные партии — прим. ред.) обвиняют друг друга в работе на Россию, они давно готовы к диалогу. Проблема в том, что никто реального диалога им не разрешит», — пояснил Данюк.

Обострение отношений России и Грузии

Российско-грузинские отношения обострились после июньских массовых протестов в Тбилиси два года назад. Произошло это из-за того, что во время сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) российского делегата Сергея Гаврилова посадили в кресло спикера парламента Грузии. Тогда недовольные этим вышли на акции протеста и в городе начались беспорядки. Протестующие забросали бутылками и яйцами отель Radisson. Именно там находилась российская делегация. Так, за свою безопасность начали переживать и другие находящиеся в Грузии россияне.

На фоне этого Владимир Путин подписал указ о введении временного запрета на пассажирское авиасообщение с Грузией начиная с 8 июля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это вынужденным решением.