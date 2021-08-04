Лидер партии «Альянс патриотов Грузии» заявила о желании приехать в Москву

Лидер партии «Альянс патриотов Грузии» Ирма Инашвили заявила о желании приехать в Россию. Она планирует провести в Москве переговоры с политиками.

«Да, я поеду, встречусь с депутатами и не только с депутатами, если будет такая готовность с их стороны. Я также встречусь с лицами, занимающими различные политические должности, для защиты нашей страны», — сказала Инашвили радио Sputnik Грузия.

Она добавила, что партия идет путем, который принесет стране благо. Также лидер партии прокомментировала послание, отправленное президенту России Владимиру Путину. По ее словам, представители партии готовы к проведению диалога на всех уровнях.

«Это письмо подписано очень влиятельными людьми, которые всегда доминировали в политике и говорили свое слово последние 30 лет. В нем депутаты, генералы, и все подписавшиеся хорошо понимают цену миру, все они видели войну», — пояснила Инашвили.

Ранее лидеры партии «Альянс патриотов Грузии» написали открытое письмо Путину. Они попросили российского лидера помочь в улучшении отношений между Грузией и Россией.