Священник объяснил значение цветов яиц на Пасху

Яйца на Пасху традиционно красят в различные цвета, каждый из них несет свои смысл. Об этом рассказал православный священник Сергей Сеньчуков, сообщил News.ru.

Яйцо символизирует новую жизнь. Этот продукт подарила Мария Магдалина императору Тиберию в знак благой вести.

Красный цвет является основным для пасхального богослужения. Он имеет торжественное значение, но в то же время напоминает о смерти Спасителя на кресте и его воскресении. Зеленый цвет посвящен преподобным, голубой — Богородице.

Согласно старомосковской традиции, раньше менялись облачения разных цветов во время Пасхи, исключением только был черный. Яйца тоже красят в разные цвета, потому что каждый имеет определенный посыл.

«Это вполне православная традиция», — сказал священник.

Пекарни в Московской области испекут более 300 тонн куличей к Пасхе. Тесто используется разное: дрожжевое, сдобное, бездрожжевое, творожное, с изюмом или с цукатами.