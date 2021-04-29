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    29 апреля 2021, 18:01

    Священник объяснил значение цветов яиц на Пасху

    Алена Макаренко

    Яйца на Пасху традиционно красят в различные цвета, каждый из них несет свои смысл. Об этом рассказал православный священник Сергей Сеньчуков, сообщил News.ru.

    Священник объяснил значение цветов яиц на Пасху

    Яйцо символизирует новую жизнь. Этот продукт подарила Мария Магдалина императору Тиберию в знак благой вести.

    Красный цвет является основным для пасхального богослужения. Он имеет торжественное значение, но в то же время напоминает о смерти Спасителя на кресте и его воскресении. Зеленый цвет посвящен преподобным, голубой — Богородице.

    Согласно старомосковской традиции, раньше менялись облачения разных цветов во время Пасхи, исключением только был черный. Яйца тоже красят в разные цвета, потому что каждый имеет определенный посыл.

    «Это вполне православная традиция», — сказал священник.

    Пекарни в Московской области испекут более 300 тонн куличей к Пасхе. Тесто используется разное: дрожжевое, сдобное, бездрожжевое, творожное, с изюмом или с цукатами.