Пары в изоляции переходят черту. Совместный карантин по всему миру стал приводить к убийствам

Не хотел изолироваться

В Лондоне мужчина заразился COVID-19. Вечером 6 апреля супруга больного попросила его покинуть дом, чтобы никого не заразить. Однако уезжать 66-летний Хуссейн Эгал не хотел — завязалась потасовка. В итоге, 57-летняя Марьян Исмаил погибла от множественных травм. Об этом сообщили в Daily Mail. Труп женщины обнаружили полицейские, которых вызвали соседи пары. Они услышали крики и ругань.

COVID-19 как прикрытие

В США, штат Флорида, мужчина убил подавшую на развод супругу. При этом подруге возлюбленной преступник прислал сообщения от имени женщины, в которых та якобы объясняла свое отсутствие коронавирусом. В тексте сообщалось, что заболевание протекает в тяжелой форме, поэтому 51-летняя Гретхен Энтони лежит в центре контроля и профилактики заболеваний. Об этом сообщили в The Independent.

Однако правоохранители выяснили, что медицинский центр пропавшая без вести дама не посещала. Тем временем лингвистическая экспертиза сообщений показала, что отправлял их супруг Гретхен — 48-летний Дэвид Энтони. Соседи рассказали полицейским, что 21 марта слышали женский крик.

Дом Дэвида обыскали и среди прочих улик нашли замытое отбеливателем пятно в гараже и полотенца с похожей на кровь субстанцией в стиральной машине. «Предположительно, Дэвид Энтони виновен в исчезновении и убийстве своей жены», — заявили в полиции. Мужчину арестовали. Тело его супруги до сих пор не нашли.

Чтобы не мучалась?

Американец из штата Иллинойс убил возлюбленную и покончил с собой. Мужчина слишком сильно боялся, что его дама сердца больна COVID-19. У нее была отдышка. Это и стало поводом для беспокойства «заботливого» мужчины. Об этом сообщили в The Mirror.

Тела Черил Шрифер и Патрика Джесерника нашли полицейские, совершавшие плановый обход жителей. Все двери и окна в доме были заперты изнутри. Пара жила вместе вот уже восемь лет. Проведенный посмертно тест не выявил коронавирусной инфекции ни у Джесерника, ни у его возлюбленной.

Убил, потому что заразила

В итальянском городе Мессина, остров Сицилия, утром 31 марта мужчина задушил даму сердца. 28-летний Антонио де Пасе подумал, что возлюбленная заразила его COVID-19. После преступления парень перерезал себе вены и сразу позвонил в полицию. Он во всем признался. Об этом сообщили в Daily Mail.

Медики оказали молодому человеку первую помощь и спасли убийцу. Врачи проверили Пасе и скончавшуюся Лорен Куаранту на коронавирус. Оба теста дали отрицательный результат.

В СМИ отметили, что 27-летняя Куаранта училась на врача. В университете Мессины пообещали подготовить диплом об окончании обучения на ее имя. За несколько дней до смерти девушка комментировала ситуацию с пандемией в Сети. Куаранта отметила, что сейчас, как никогда раньше, люди должны поддерживать друг друга. «Вы должны уважительно относиться к себе, своей семье и стране», — заявила она.

Теракты, воровство и изнасилования

Однако убийства близких из-за коронавируса не единственные преступления, с которыми правоохранители столкнулись во время пандемии.

Так агент ФБР ликвидировал мужчину, предположительно готовившего террористическую атаку. По данным телеканала Fox-4, 36-летний житель Белтона бы недоволен требованием властей соблюдать социальную дистанцию. Мужчина, предположительно, собирался устроить взрыв в одной из местных больниц. Правоохранителям поступила информация, что он уже собирает бомбы. Однако при задержании подозреваемый открыл огонь и его застрелили.

В ЮАР на фоне изоляции выросло количество изнасилований и не только. На ситуацию обратил внимание даже генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш. В своем видеообращении он отметил, что произошел «ужасающий глобальный всплеск домашнего насилия».

«Многие женщины во время локдауна из-за #COVID19 сталкиваются с насилием там, где им должно быть безопаснее всего, — в своих собственных домах. Сегодня я призываю к миру в домах всего мира. Я настоятельно призываю все правительства ставить безопасность женщин на первое место», — написал Гутерриш в Twitter.

Есть и те, кто действует исключительно расчетливо. Например, в ночь на 20 марта со склада в Москве украли 120 тысяч медицинских масок. Арендатор склада оценил общую сумму ущерба в более чем один миллион рублей.

В связи со сложившейся ситуацией американские правоохранители даже попросили преступников отложить свои дела на время пандемии. «Департамент полиции Солт-Лейк-Сити просит прекратить всю криминальную/злонамеренную деятельность до последующих объявлений. Выражаем признательность за ожидаемое сотрудничество в деле пресечения преступлений и заранее благодарим преступников», — говорится в сообщении.