Раскаленный локдаун. ЮАР столкнулась с бунтами и насилием из-за карантина

Мобильные испытательные подразделения, центры быстрого тестирования и аресты свадеб — меры по борьбе с COVID-19 в ЮАР считают одними из самых строгих в мире. Однако на фоне режима изоляции в стране многие потеряли работу — начались бунты. Что происходит в государстве, где застряли российские граждане?

Преступность во время изоляции

С полуночи 26 марта в Южно-Африканской Республике действует карантин, введенный в связи с пандемией коронавируса. Однако болезнь СОVID-19 оказалась не самой страшной проблемой в стране. С момента объявления режима изоляции существенно ухудшилась общественно-политическая обстановка.

В нескольких провинциях участились бунты и погромы. Жители ЮАР громили магазины, сжигали школы и даже церкви. Оставшиеся без работы местные начали нападать на приезжих. Выросло количество грабежей, разбоев и изнасилований. С начала локдауна 148 человек арестовали и обвинили в преступлениях, связанных с насилием по половому признаку. Причем обстановка с каждым днем лишь накаляется. Об этом сообщили россияне, застрявшие в Африке из-за закрытия границ.

Государственное предприятие Eskom сообщило, что участилось воровство кабелей и случаи вандализма — это еще больше нарушает работу и без того перегруженного электроснабжения. «Страшно представить, что будет через неделю или две», — заявил оказавшийся в ЮАР в не самый подходящий момент бизнесмен Георгий Рагозин.

Всплеск домашнего насилия

Глава государства Сирил Рамафоса назвал «подлыми» попытки преступников извлечь выгоду из локдауна в то время, когда правоохранительные органы втянуты в национальную битву против пандемии.

«Мы скорбим вместе с семьей Мамы Нгензени Зумы, которая была изнасилована и убита в Квазулу-Натале в прошлом месяце мужчинами, которые притворились солдатами, чтобы проникнуть в ее дом», — заявил президент. Он также добавил: «Мы чувствуем боль семьи 14-летней Симфиве Сибеко, которая пропала из своего дома в Соуэто и чье тело было найдено в кустах на прошлой неделе».

На ситуацию обратил внимание даже генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш. В своем видеообращении на прошлой неделе он отметил, что произошел «ужасающий глобальный всплеск домашнего насилия». Но правительство Южной Африки приняло ряд мер по борьбе с этим злом.

«Многие женщины во время локдауна из-за #COVID19 сталкиваются с насилием там, где им должно быть безопаснее всего, — в своих собственных домах. Сегодня я призываю к миру в домах всего мира. Я настоятельно призываю все правительства ставить безопасность женщин на первое место», — написал Гутерриш в своем Twitter.

Самый строгий режим?

Режим изоляции в ЮАР неслучайно считают одним из строжайших в мире. Власти практически полностью ограничили передвижения людей, закрыли все заведения, кроме аптек, продуктовых магазинов и некоторых банков. Запретили публичные собрания. Даже есть запрет на покупку алкоголя и сигарет.

Перекрыто движение между провинциями, на дорогах стоят блокпосты. Правительство привлекло армию. На улицах городов можно увидеть военных.

«Наша стратегия — смягчить кривую. Иными словами, мы постараемся растянуть процесс, чтобы заражалось как можно меньше людей, рост не был таким стремительным и система здравоохранения не оказалась перегружена. Для этого необходимо принять ряд решений, которые значительно упростят управление ситуацией и усложнят распространение болезни», — заявил министр здравоохранения Звели Мкхизе.

К соблюдению мер безопасности в ЮАР отнеслись настолько серьезно, что арестовали более 50 человек, присутствующих на свадьбе. Все гости, пастор, который проводил церемонию, и сами молодожены были задержаны и доставлены в полицейский участок. Правоохранители говорят, что новоиспеченные супруги проведут медовый месяц в крайне строгих условиях.

Карантин должен закончиться 16 апреля, однако власти могут продлить срок его действия в случае усиления пандемии. По данным университета Джонса Хопкинса, общее число зараженных коронавирусом в Южной Африке — 2173. Погибли 25 человек.