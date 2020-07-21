Парень снимал порно в элитном отеле Москвы. Но скандал разгорелся из-за снимка в трусах

Москвич Дмитрий Денисов пожаловался на то, что отель, в котором он жил в самоизоляции, попытался заставить его удалить фото в нижнем белье. В администрации Radisson якобы заявили, что снимок в соцсетях, мол, портит репутацию компании. Позднее выяснилось, что Денисов не ограничивался снимками, но и снимал в номере видео — для PornHub.

Порноактер в Radisson

Первоначально Денисов рассказал свою историю в Instagram, но потом удалил ее. Цитаты сохранило издание The Village.

Денисов решил провести самоизоляцию в отеле Radisson возле станции метро «Белорусская». У отеля высокая оценка на Booking — 8,7. В апреле москвич выложил снимок себя в трусах, где поставил геолокацию, а спустя три месяца администрация якобы потребовала удалить фото. По словам Денисова, это объяснили тем, что снимок портит репутацию компании. Когда молодой человек отказался выполнять требование, представители отеля якобы пригрозили ему уголовным делом о распространении порнографии. При этом снимки полуголых красоток администрацию не смущают, а наоборот, помогают гостинице раскручиваться — в этом она призналась сама, оставив комментарий под одним из постов постоялицы.

Внутреннее убранство отеля возле «Белорусской»/Источник фото: сайт Radisson Hotels

Денисов посетовал на то, почему он, заплатив из собственного кошелька, теперь получает угрозы от отеля за распространение порнографии.

«Я живу свободной жизнью, не стесняюсь своего тела и считаю недопустимым поведение отеля, который явно страдает дискриминацией и не гордится своими постоянными гостями. У меня есть фотографии из отелей Hilton, Hyatt, но ни один из них не позволял оказывать на меня психологическое давление посредством угроз в соцсетях», — сказал Денисов.

Молодой человек добавил, что Radisson встал на скользкую дорожку, так как в один день он посчитал позорным снимок мужчины в плавках, а в другой откажет в заселении темнокожему, представителю ЛГБТ-сообщества или крупной женщине. Денисов подчеркнул, что он сам никаких комплексов после этого случая не приобрел, но другой человек, менее волевой, от этого может пострадать.

Позднее выяснилось, что Денисов — порноактер. У молодого человека есть канал на PornHub (который во время самоизоляции здорово раскрутился на пандемии коронавируса). The Village нашел на сайте видео, снятое в отеле Radisson. И в ролике участвует Денисов. По мнению молодого человека, его профессиональная деятельность не имеет никакого отношения к ситуации с фотографией, так как претензии администрации были именно к ней. При этом Денисов, по информации The Village, удалил сразу четыре видео с порносайта.

Дмитрий Денисов/Источник фото: YouTube/Dmitry Denisov

Произошла ошибка

Когда Денисов выложил сообщение об угрозах от Radisson, с ним связались представители отеля и сказали, что произошло недопонимание, а сотрудник, который работал с Денисовым, допустил ошибку. Администрация отметила, что для гостиницы самое важное — кодекс делового поведения и этики.

«Мы придерживаемся самых высоких этических стандартов, основанных на честности, уважении и открытой коммуникации. В данной конкретной ситуации представитель отеля направил гостю некорректное сообщение вследствие внутреннего недопонимания», — сказали в пресс-службе Radisson Hotel Group.

Несмотря на нестандартный род деятельности Денисова и извинения, которые принесла компания, пользователи так быстро отпускать эту историю не захотели. Юзеры начали выкладывать свои снимки, ставя геолокацию в Radisson, в котором эти фотографии явно сделаны не были.

На кадрах именно то, за что Radisson упрекал Денисова: якобы дискредитация гостиницы. Пользователи выкладывали фото с подписью: «Согласовано с администрацией». Поддержать Денисова решили и представители ЛГБТ, которые целовались на камеру. Часть юзеров просто выкладывала упитанных людей и ставила геолокацию в Radisson.

Может ли отель наказать за порно?

Генеральный директор отеля Sheraton Nizhny Novgorod Kremlin Дмитрий Володин по просьбе «360» объяснил грани дозволенного в гостиницах. По его словам, если гость забронировал номер, заплатил за него, то он может делать почти все, что угодно, если это законно и не мешает другим постояльцам.

Если он не испортил мебель, не помешал другим гостям, не использовал товарный знак, думаю, что у Radisson не может быть никаких претензий к человеку Дмитрий Володин.

По словам Володина, гостиницу не должно волновать, чем занимается тот или иной гость. Если человек повесил на двери табличку «Не беспокоить», то донимать постояльца можно только по экстренным вопросам.

Номер в гостинице/Источник фото: сайт Radisson Hotels

Особо серьезно все отели относятся именно к своему товарному знаку. По словам Володина, если на видеороликах Денисова на PornHub присутствует логотип Radisson, тогда администрация может подать иск в суд.

Позицию Radisson Володин назвал бесперспективной. В том числе потому, что гость мог снимать ролики в соседнем доме, а геолокация определила его местоположение неправильно и указала на Radisson.

Репутационные риски

С Володиным не согласился президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров. В разговоре с «360» он поделился, что Radisson зря пытался решить все лично с гостем, потому что надо было сразу вызывать полицию.

Надо писать было в полицию, и все — на этом бы все быстро закончилось. Решить все самостоятельно, я считаю, неверный путь Игорь Бухаров.

По закону отель не может отказать гостю в заселении. Однако проверить, чем именно занимается человек, администрация не может. Если же выясняется, что в номере он делает что-то сомнительное, то Radisson в этом случае может привлечь гостя в связи с репутационными потерями заведения.