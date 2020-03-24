Порно в масках и бесплатный доступ. Как Pornhub раскручивается на пандемии коронавируса

Видеохостинг Pornhub умудряется заработать даже на пандемии коронавируса. Сначала ресурс предоставил бесплатный премиум-доступ жителям Италии, Испании и Франции — и трафик из этих стран мгновенно подскочил. Теперь подписку распространили на всех. А еще открыли раздел Hazmat, в котором порноактеры занимаются сексом в защитных костюмах и масках.

Pornhub открыл бесплатный премиум-доступ для жителей все стран из-за коронавируса. Администрация крупнейшего порноресурса призвала пользователей оставаться дома и поменьше контактировать с другими людьми.

«PornHub призывает людей во всем мире оставаться дома, чтобы сгладить кривую коронавируса путем самоизоляции с бесплатным премиум-доступом», — отмечается в заявлении пресс-службы ресурса.

В отличие от обычной подписки, обладателям премиум-доступа не придется отрываться от порно для просмотра рекламы. Чтобы посмотреть ролики в Full HD качестве, пользователи должны пройти процедуру регистрации. Вводить данные банковской карты при этом не придется. Бесплатным премиум-доступ останется на Pornhub до 23 апреля.

Игра «в доктора»

На самом ресурсе все большую популярность набирает порно в жанре Hazmat. На платформе размещаются тысячи роликов, в которых актеры занимаются сексом в защитных костюмах, больничных халатах, масках или респираторах.

«Я думаю, что людей привлекает тематическое порно о COVID-19 точно так же, как люди, которые боятся своей тени, привязаны к фильмам ужасов. Мы все ищем вещи, которые заставляют нас оживать», — рассказал Rice, актер из порнодуэта Spicy x Rice.

Некоторые звезды Pornhub, например Чейз Паундер с напарницей Little Squirtles, в своих видео еще и просвещают зрителей. Напоминают о том, как распространяется коронавирус, рассказывают, почему нужно носить медицинскую маску. В других видео порноактеры пытаются победить COVID-19. В эпизоде одного из них девушка занимается на беговой дорожке в стрингах с надписью «Конец коронавируса».

Рост порнотрафика

До вспышки коронавируса средняя посещаемость ресурса колебалась у отметки 120 миллионов пользователей. После начала пандемии люди стали проводить больше времени дома. И мировой трафик подскочил на 11,6%.

Вероятно, приток новых зрителей и подтолкнул администрацию Pornhub к раздаче бесплатного премиум-доступа к порно. Самыми первыми, еще 12 марта, его получили итальянцы. В первый же день трафик из этой страны вырос на 57%. Представители ресурса даже заявили, что часть мартовской выручки направят на помощь жителям Италии.

«16 марта бесплатный Pornhub Premium предоставили Испании и Франции. Люди были счастливы отвлечься, находясь на карантине у себя дома. Трафик из Франции вырос на 38,2%, на 61,3% — в Испании, так как миллионы жителей подписались на бесплатный премиум-сервис Pornhub», — отмечали в пресс-службе ресурса.