Пандемии не закончатся. Для защиты от них призвали укреплять науку и иммунитет

Нынешняя пандемия не последняя в мире. И к остальным надо уже быть готовыми. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш. Российские специалисты считают, что нужно повышать иммунитет и вкладывать деньги в разработку все более современных препаратов.

Власти должны быть готовы к новым пандемиям

Сложившаяся ситуация с коронавирусом — это не последняя пандемия в мире. Об этом написал генсек ООН Антониу Гутерриш в своем Twitter. Сделал он это в связи с тем, что 27 декабря в мире отмечают Международный день противоэпидемической готовности. Генсек призвал выделить необходимые инвестиции. Правда, ничего конкретного не предложил.

«COVID-19 не будет последней пандемией, с которой столкнется человечество. Тогда как мы боремся с этим кризисом в области здравоохранения, нам нужно готовиться к следующему. <…> В Международный день противоэпидемической готовности давайте уделим этому вопросу то внимание и выделим те инвестиции, которых он требует», — написал Гутерриш.

Лучший способ — поднимать иммунитет

Характерной чертой пандемии коронавируса стала профанация: многие решили, что разбираются во всем. Об этом «360» рассказал академик РАЕН, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики Игорь Гундаров.

«Какое отношение имеет генсек ООН к эпидемиям? <…> Если посмотреть все штабы по миру, где они есть, не найдете ни одного эпидемиолога, ни одного вирусолога», — подчеркнул Гундаров.

Он добавил, что сейчас все делают акцент на вирусе и на его переносчиках. Но вирус ведь мутирует, это его способ жить, угнаться с вакцинами за этим процессом невозможно.

«Какой тогда выход? Заняться повышением иммунитета у населения. Иммунитет во сто крат сильнее, чем все вакцины вместе взятые», — отметил доктор медицинских наук.

По его мнению, можно заранее предугадать, что грядет пандемия. Когда речь зашла о волнах, выяснилось, что о них нет никаких учений. Между тем, если взять материалы за последние 15 лет, эти волны повторяются регулярно — каждый год: конец сентября — октябрь, конец декабря — январь, а также ориентировочно март. Зная это, можно заранее предугадывать и предупреждать подъемы заболеваемости.

Нужно больше вкладывать в разработку препаратов

Несколько другой точки зрения придерживается врач-иммунолог Владимир Болибок. Он уверен, что для борьбы с пандемиями нужно вкладывать больше средств в разработку различного рода вакцин.

«Сейчас впервые применили две технологии: векторная вакцина, которую создал наш НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи, и матричная, которую сделали Pfizer и Moderna. Эти две технологии очень перспективны. И их надо развивать дальше. <…> То есть есть ряд очень перспективных технологий, которые практически моментально позволяют создать запас вакцин и применить их», — отметил Болибок.

По словам врача, нужно активно разрабатывать и так называемые иммуномодуляторы, которые могут в короткий срок поднять врожденный иммунитет — то, что готово отразить любую вирусную атаку.

Пандемия коронавируса

Пандемия — это крупномасштабная эпидемия. Она может охватить целую страну или даже несколько континентов. Для нее характерно очень большое число заболевших — до нескольких миллионов человек. Более того, обычно пандемия длится от года до десятков лет.

Вспышку коронавирусной инфекции ВОЗ объявила пандемией 11 марта 2020 года. По данным Университета Джонса Хопкинса (США), на 26 декабря 2021 года в мире зарегистрировано свыше 279 миллионов случаев заболевания, более 5,3 миллиона человек скончались.

Список препаратов, которые были одобрены ВОЗ или еще проходят экспертную оценку, включает 24 наименования из России, Китая, США, Великобритании, Индии, Южной Кореи и Кубы. По данным Университета Джонса Хопкинса, общее число введенных доз вакцин в мире на 26 декабря 2021 года превышает 8,9 миллиарда.