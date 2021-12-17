Генсек ООН Гуттериш заявил, что человечество ждут еще более трудные времена

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш заявил, что человечеству предстоит столкнуться с еще более трудными временами. Об этом написало РИА «Новости».

Гуттериш отметил, что пандемия коронавируса не утихает, несмотря на усилия человечества, а также растет мировое неравенство. Также, по его словам, растет нагрузка на развивающиеся страны, их ресурсы снижаются, а инфляция и госдолг увеличиваются, написал сайт «Русская планета».