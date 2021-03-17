Опубликовано видео поджога памятника воину-освободителю в Татарстане

Подростки подожгли памятник воину-освободителю в Заинске в Татарстане. Кадры этого момента появились в Сети. Следственный комитет открыл уголовное дело.

На кадрах видно, как четыре человека жгли на Вечном огне ветки. Затем они решили поджечь находящийся рядом венок. После этого пламя перекинулось на памятник.

ЧП произошло вечером 16 марта на бульваре Победы. По предварительным данным, вандалы — это три девочки и мальчик. Открыто уголовное дело по статье УК РФ «Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов, либо посвященных дням воинской славы России».

По этой статье можно получить до пяти лет лишения свободы. Сейчас следователи разыскивают этих детей, а также устанавливают все обстоятельства случившегося. СК РФ по региону также даст правовую оценку действиям людей, которые допустили установку монумента из горючих материалов. Прокуратура Заинска взяла расследование дела под свой контроль.

Памятник воину-освободителю установили в Заинске в мае 2020 года к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.