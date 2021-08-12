Падение вертолета Ми-8 на Камчатке. Главное

Вертолет Ми-8 компании «Витязь-Аэро», потерпевший крушение на Камчатке, летел из поселка Николаевка на Курильское озеро и к вулкану Ходутка. На борту находились туристы из Москвы и Санкт-Петербурга.

Информация о жесткой посадке борта с людьми поступила к спасателям 12 августа в 00:50 московского времени. В вертолете было 13 пассажиров и три члена экипажа. Перед вылетом он был осмотрен, технических неполадок не имел. Посадка осуществлялась в условиях тумана. Администрация Кроноцкого заповедника сообщила, что вертолет полностью ушел под воду.

«После падения вертолет полностью ушел под воду. Выжившие, до девяти человек, смогли самостоятельно выбраться и оказались на поверхности воды, откуда их подняли сотрудники заповедника», — рассказал «Интерфаксу» собеседник из заповедника.

Известно, что еще семь человек пока найти не удалось. Источник агентства отметил, что вода в Курильском озере холодная и люди, скорее всего, погибли. После прибытия водолазов начнется поисковая операция.

«По-прежнему неизвестна судьба мальчика, который был на борту вертолета. Его отец спасен», — пишет ТАСС со ссылкой на источник.

В краевом Минздраве подтвердили информацию о спасении девяти туристов. Степень тяжести их травм пока не определена. Примерно через два часа на место трагедии прибудут две бригады медиков медицины катастроф. К приему пострадавших готовы краевая больница Петропавловска-Камчатского и Терновская больница.

В краевом МЧС сообщили, что открыли круглосуточную горячую линию для родственников пассажиров упавшего вертолета. Можно звонить по номеру 8 (4152)30-10-99. Камчатская санавиация сообщила, что выжили два пилота вертолета.

«Живы два члена экипажа, по предварительным данным, — пилоты», — сказал собеседник агентства. Третий член экипажа числится пропавшим без вести.

По факту падения вертолета возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности воздушного транспорта, повлекшем смерть двух и более лиц.

«Следственная группа выехала на место происшествия, уточняется число пострадавших, находившихся на борту воздушного судна, проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего», — сообщили ТАСС в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ

Предварительно, вертолет компании «Витязь-Аэро» совершал коммерческие воздушные перевозки по маршруту село Николаевка Елизовского района до Курильского озера. Камчатского края. По данным Следкома, среди 13 пассажиров был ребенок.

В экстренных службах сообщили ТАСС, что экипаж вертолета не сообщал на землю о проблемах на борту во время полета.

«По предварительной информации, сам полет проходил штатно. Ни о каких проблемах технического характера экипаж не докладывал», — сказал собеседник агентства. Двух выживших при падении членов экипажа опросят в ходе расследования аварии.

Стало также известно, что надзорные органы ранее выявляли многочисленные нарушения безопасности полетов и условий труда компании «Витязь-Аэро». Как сообщил «Интерфаксу» информированный источник в службах транспортного надзора, речь идет о переработках и недостаточной, в том числе, аварийной подготовке экипажей. При проверке аэродрома Николаевка проверяющие находили недостатки по части его аварийно-спасательного оснащения.

Камчатская транспортная прокуратура объявила, что проведет проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности полетов.

К месту крушения вертолета направились три медицинские реанимации, сообщил ТАСС со ссылкой на Минздрав региона. Время в пути займет три часа. К месту крушения должен вылететь транспортный прокурор.

Упавшие вертолет не имел технических неисправностей перед вылетом, сообщили ТАСС в экстренных службах.

«Непосредственно перед вылетом вертолет Ми-8 был осмотрен, технические неисправности не были выявлены», — сказал собеседник агентства.

Однако уже известно, что борту было 40 лет и его сертификат летной пригодности истекал 16 июня 2022 года.