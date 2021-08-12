«Вертолету было 40 лет»: названы предварительные причины крушения Ми-8 на Камчатке

По предварительным данным, крушение вертолета Ми-8 компании «Витязь- Аэро» на Камчатке вызвали сложные метеоусловия. Они спровоцировали ошибку пилотирования и падение борта в районе Курильского озера Кроноцкого заповедника.

Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в службах транспортного надзора.

«По предварительным данным во время полета возникла техническая неисправность. Экипаж попытался совершить вынужденную посадку. Однако в районе посадки отмечается сильный туман и практически нулевая видимость, в которой экипаж мог допустить ошибку, что привело к катастрофе», — сказал собеседник агентства.

Другой информированный источник сообщил, что разбившемуся вертолету было почти 40 лет. Его сертификат летной пригодности истекал 16 июня 2022 года.

«Вертолет был изготовлен в 1984 году на заводе в Улан-Удэ для 235 отдельного правительственного отряда «Аэрофлота» СССР. Затем спустя два года он был передан в управление гражданской авиации центральных районов СССР. Позднее он принадлежал «Камчатским авиалиниям» и в 2013 году был передан «Витязь-Аэро», — сказал собеседник «Интерфакса».

Он добавил, что средний налет вертолета в месяц составляет 44 часа при продолжительности рейса не меньше часа.

В пресс-службе Едизовского муниципального района сообщили ТАСС, что первых пассажиров упавшего вертолета подняли из воды. Есть выжившие.

«Сейчас на месте крушения работают два борта авиакомпании «Витязь-Аэро» и спасатели, проводится спасательная операция. Первых людей уже достали из озера, среди них есть выжившие, кто-то выплыл сам. Информация по погибшим и пострадавшим пока выясняется», — уточнили в пресс-службе района.

Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта возбуждено по факту крушения вертолета, сообщили в СК.

Спасатели МЧС готовятся к вылету на место крушения. На месте будут работать водолазы, спасатели, фельдшеры, оперативная группа.

Видео властей региона

Ранее сообщалось, что по предварительным данным, при жесткой посадке вертолета Ми-8 на Камчатке погибли 10 человек.