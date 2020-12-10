Падение корабля Маска приблизило нас к Марсу. Но у проекта все равно проблемы

Многоразовый космический корабль Starship компании SpaceX Илона Маска взорвался во время испытаний. Правда, сам инженер и миллиардер не унывает. Он назвал тестовый полет успехом. Starship — разработка, которая должна позволить людям летать на Марс. Ничего подобного до Маска никто не делал. И неудачи на таком пути — нормальное явление.

Взрыв на испытаниях

SpaceX проводила испытания для проверки систем старта и посадки. Starship стартовал с полигона в районе Бока-Чика, штат Техас, в 17:45 по местному времени.

На кадрах видно, что корабль благополучно отделился от земли и даже достиг плановой высоты за пять минут. После этого аппарат начал спускаться. Недалеко от поверхности Земли Starship принял вертикальное положение для мягкой посадки. Однако при касании посадочной площадки произошел мощный взрыв. Он полностью уничтожил прототип.

«Невероятный тест. Поздравляем команду проекта Starship», — написано в конце трансляции.

Глава SpaceX прокомментировал тестовый полет. По мнению Маска, это был успешный подъем.

«Переключение на ведущие баки и точный контроль закрылков вплоть до места посадки! <…> Марс, мы идем!» — написал Маск в своем Twitter.

Также миллиардер поблагодарил штат Техас, где проходили испытания, за поддержку. Предприниматель назвал эту территорию «воротами Марса».

Неудача как успех

Речь идет о прорывной разработке, которая существенно отличается от стандартных ракет серии Falcon, также созданных SpaceX. Об этом в разговоре с «360» рассказал член-корреспондент Российской академии космонавтики, главный аналитик некоммерческого партнерства ГЛОНАСС Андрей Ионин.

«Это просто стандартные ракеты, которые Маск, как гениальный бизнесмен, сделал. <…> Придумал новые, инновационные технические решения, производственные модели и сделал эту ракету дешевле. И в результате она всех с рынка выбила. Разработка Starshiр же — это то, что никто никогда не делал», — заявил собеседник.

По его словам, неудачи на пути создания такого корабля — нормальная практика. Более того, Ионин напомнил, что это не первые испытания Starshiр. Тем временем есть некая программа испытаний, у каждого теста есть свои задачи.

«Маск ее (программу — прим. „360“) знает, мы не знаем, какова программа испытаний, какие задачи ставили перед конкретно этим испытанием. Если он говорит, что задачи выполнены, то, наверное, ему можно верить», — добавил собеседник.

Да, с внешней стороны это кажется неудачей, пояснил Ионин, но в рамках программы испытаний, похоже, все, что хотел, Маск сделал. Аналитик напомнил, что если посмотреть на историю запусков 50-х годов в СССР, можно увидеть, что количество аварий зашкаливало.

Это движение вперед. Мы должны быть благодарны Маску за то, что он это делает. Вот этот конкретно проект Starshiр он делает на свои деньги. <…> Молодец. Флаг в руки. <…> На мой взгляд, гораздо лучше, если он свои миллиарды тратит на это, чем если бы он покупал себе очередную яхту или замок в Лондоне Андрей Ионин.

При этом Ионин отметил, что многие обвиняют Маска в отсутствии новых разработок и лишь переработке старых решений. Отчасти это правда. Однако конкретно Starshiр собеседник «360» назвал прорывным проектом.

Миллион человек на Марсе к 2050 году

В январе глава SpaceX заявлял, что планирует отправить на Марс миллион человек к 2050 году. По подсчетам Маска, к середине этого века на Красную планету смогут отправляться в среднем по три корабля за день.

«Маск говорит, что уже через три года отправит этот корабль на Марс. Пока без людей. А лет через шесть — с людьми. Если честно, я не очень верю, что это возможно, потому что это действительно прорывное решение и здесь он делает все это один. <…> Это очень сложно», — подчеркнул Ионин.

Более того, по его словам, проблемы полетов на Марс не связаны с созданием ракет. Они лежат в другой плоскости. В первую очередь это связано с биологией человека.

Человек на ракете Маска или любой другой просто не долетит до Марса в здоровом виде. Маск делает одну из систем, которая да, прорывная с точки зрения ракет, но она все равно, на мой взгляд, не решает ключевых проблем марсианского проекта Андрей Ионин.

Прошлой осенью миллиардер продемонстрировал Starship, который может перевозить грузы и космонавтов как на Луну, так и на Марс. Длина аппарата 50 метров, масса без учета топлива и груза порядка 120 тонн. Во время презентации корабля предприниматель заявил, что его детище способно перевозить до 100 человек и может стать основой для колонизации Луны и Марса.