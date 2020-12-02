Колонизацию Марса придется задержать. Маск сможет доставить туда людей через 6 лет, но они не выживут

Илон Маск уверен, что первый человек высадится на Марс уже через шесть лет, а SpaceX попробует отправить туда космический корабль уже через четыре года (два, если повезет). Несмотря на любовь Маска к межпланетным путешествиям, спутникам и так далее, все-таки есть сомнения, что через такое короткое время кто-то окажется на Красной планете.

Марсианская миссия Маска

О своих намерениях запустить человека на Марс через шесть лет Маск сказал на церемонии вручения премии Акселя Шпрингера в Берлине. «Если повезет», то космонавты отправятся к планете уже через четыре года. Но прежде чем отправить на Красную планету человека, сначала SpaceX отправит туда звездолет без команды, и случится это в течение следующих двух лет.

Маску задали вопрос, когда он сам собирается отправиться на орбиту, на что он ответил, что планирует сделать это через два-три года. Своей главной целью бизнесмен назвал создание технологии космических путешествий, которая была бы доступна для большого количества людей.

За последние годы SpaceX и Илон Маск достигли немалых успехов в космической отрасли. Недавно компания запустила метеоспутник нового поколения — он должен измерять уровень мирового океана и помогать более точно составлять прогнозы погоды. Сам Маск сменил Билла Гейтса в списке богатейших людей мира, оказавшись на второй позиции после главы Amazon Джеффа Безоса. За год состояние Маска увеличилось на 100 миллиардов долларов, а общее богатство бизнесмена составило 127,7 миллиарда долларов.

Успехом Маска в 2020 году стали пуски двух космических кораблей. Один состоялся в конце мая, а второй — в ноябре, когда Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту пристыковался к МКС.

Несмотря на удачное для Маска время, есть версия, что запуск миссии на Марс максимум через шесть лет — слишком поспешное решение. Человечество еще не создало определенных технологий, ведь долететь до планеты — это одно, а жить там и вернуться домой — совсем другое дело.

Почему сейчас нельзя лететь на Марс

Член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин в беседе с «360» напомнил о специализации Маска — тот все-таки занимается созданием ракетной техники и космических кораблей. Но проблема марсианской экспедиции вовсе не в разработке этих машин, а в выживаемости экипажа.

Проблема полета на Марс связана с биологией человека, а не с созданием ракетно-космической техники. В помощь Маску то, что человечество подошло к созданию таких технологий, которые позволили бы звездноформировать, космоформировать человека, то есть делать человека более приспособленным и менее уязвимым для космоса. Но человечество не создало [технологии], а подошло к порогу создания Андрей Ионин.

Ионин не стал отрицать, что Маску удастся создать эффективную ракету для полета. Однако пока нет уверенности, что он решит главную задачу — обеспечит выживаемость команды во время длительного полета в жестких условиях.

В этом Ионин увидел еще одну проблему, потому что непонятно, кто занимается работой над системами жизнеобеспечения экипажа. Даже если удастся сделать идеальные условия для проживания, нет уверенности, что человеческий организм при таком долгом космическом полете останется, так сказать, исходным.

«Большинство этих технологий находятся под международными и национальными запретами, потому что они связаны с изменением человека, генной инженерией, частичной кибернизацией. Это все под запретом», — заключил Ионин.

Дополнительная ответственность

Генеральный директор «Национальной космической компании» (НКК) Максим Куликов уверен, что Маск запустит миссию на Марс с экипажем. Но явно не в те сроки, которые он обозначил. Так было, например, с его возвращаемой ракетой Falcon 9.

Первая легкая ракета Falcon, он (Илон Маск — прим.ред.) сказал, полетит через полтора года. Она полетела через четыре, не очень успешно. И только через шесть взлетела уже, выполнила цель. Традиционно он называет короткие сроки, потому что это любит аудитория, это любят акционеры Максим Куликов.

По мнению Куликова, главная проблема миссии на Марс — нахождение на планете. Пока никто не жил на других планетах, даже на Луне земляне не обустроились, а Марс — первый возможный опыт всего человечества. Для этого там много автоматизированной техники, изучающей погоду, грунт и так далее. Однако она не может ничего строить — все придется делать человеку. У людей пока нет опыта строительства на других планетах с другой атмосферой.

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Главное, что нужно еще изучить Маску, это применение различных технологий, которые позволят возобновлять энергию. Например, солнечные батареи или аккумуляторы. Но, вероятно, нужны другие варианты, которые есть пока только на бумаге.

«Много проблем я вижу с проживанием на другой планете, и чтобы все работало — чтобы можно было обратно вернуться, чтобы все было рассчитано. Долететь — не самая главная проблема. Самое главное там остаться и спокойно оттуда улететь», — сказал Куликов.

Собеседник «360» отметил, что даже на Земле, когда происходит небольшое усиление или отклонение ветра, пуски отменяют. А на Марсе совсем другая атмосфера, ветры, штормы. Путь до Красной планеты варьируется от 55 миллионов до 400 миллионов километров в зависимости от расположения по отношению к Солнцу.

Кроме того, у Маска дополнительная ответственность — если он хочет быть первооткрывателем, то нужно учесть и отношение общественности к возможному провалу миссии. Ведь если такое случится, полеты на Марс будут под запретом на много лет, пока не будет идеальной технологии.