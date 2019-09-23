Холодный сентябрь. Когда дадут отопление и куда жаловаться, если батареи ледяные

Температура за окном все больше навевает мысли о ледниковом периоде. И в квартирах пока не так тепло, как хотелось бы. Россияне даже запустили флешмоб «Я/Мы отопление». «360» рассказывает, что делать, если в квартире не топят и не пора ли доставать с антресолей валенки.

Отопление в Москве

Вопреки расхожему мифу, сообщается на сайте мэра Москвы, отопление в столице включают не 1 октября, а когда среднесуточная температура пять дней не поднимается выше +8 градусов (по прогнозу будет становиться еще холоднее).

Сначала тепло приходит в детские сады и школы, больницы и поликлиники. При необходимости, там могут затопить и пораньше. Затем приходит черед жилых домов, а после — промышленных предприятий.

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Если же у всех батареи теплые, а в вашей квартире все еще можно хранить продукты вне холодильника, стоит пожаловаться на горячую линию +7 (800-10) 0-23-29, оставить заявление на сайте «Госуслуг» или позвонить в МОЭК по телефону +7 (495) 539-59-59. В Подмосковье — по телефону +7 (495) 680-98-61 или электронной почте: gkxkontrolmo@mail.ru.

То же самое можно сделать, если зимой в жилище холоднее положенного. То есть когда в угловых комнатах температура меньше +20, в остальных — ниже +18 градусов.

Замдиректора Гидрометцентра Дмитрий Киктев пояснил, что приблизительно с прошлого воскресенья, 22 сентября, среднесуточная температура в столице и области уже не превышает +8 градусов. Поэтому тем, кому отопление еще не включили, дадут тепло в ближайшие дни.

Эту информацию радиостанции «Говорит Москва» подтвердил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, уточнив, что процесс займет до пяти дней.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец написал у себя в Facebook, что «вместо бабьего лета в Центральную Россию надвигается бабья зима». Первый снег прошел минувшей ночью в Вологде, Вятке, Перми, Архангельске, Иваново и ряде других городов.

Будет ли бабье лето?

23 сентября в Москве ожидается +7…+9 градусов, ночью будет от -1 до +1, по области — всего -4…+1 градус. В ближайшие три дня температурные показатели не изменятся. К концу недели характер погоды начнет определять антициклон. И у москвичей, уверен Киктев, скорее всего, будет шанс порадоваться «бабьему лету».

Ранее такую возможность не исключил научный руководитель гидрометцентра Роман Вильфанд. По предварительным расчетам умеренно теплые дни с температурой до +15 градусов могут наступить в столичном регионе в первой половине октября.

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова сообщила «360», что последняя декада сентября выдалась не просто прохладной, а даже холодной — температура опустилась ниже климатической нормы примерно на четыре градуса. К 21 сентября среднесуточная температура установилась в пределах +6...+7 градусов и в ближайшие дни ситуация существенно не изменится.

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«Но во второй половине недели температура начнет повышаться и за счет дневных, и за счет ночных часов. Ночью будет не около нуля, а в пределах +5…+7 градусов. Не исключено, что конец месяца будет теплее, чем то, что мы сейчас наблюдаем за окном», — добавила Позднякова.

23 сентября, по словам климатолога, в Россию пришла астрономическая осень. Но, возможно, октябрь еще порадует жителей Московского региона теплыми денечками.

Ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков подтвердил, что 23 сентября стало пятым днем, когда средняя температура в Москве и области держится ниже +8 градусов. Холодная погода сохранится на протяжении всей недели.

«Но до ушанок с валенками еще далеко. Бабье лето обязательно будет, не исключено, что в следующие выходные. Как минимум, температура вернется в норму», — заявил Старков.