Россиянам пообещали возвращение тепла. Но не в сентябре

На смену осенней дождливой и пасмурной погоде еще придет теплое и солнечное бабье лето. Но, по прогнозам синоптиков, оно наступит только в октябре. Об этом «360» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В сентябре бабьего лета не будет. Да, погода будет без осадков, будет очень много солнечных дней на этой неделе. Но все-таки холодная погода — это такой сильный недостаток для бабьего лета», — рассказал он во время беседы.

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Вильфанд также отметил, что первые недели сентября, во время которых держалась на удивление теплая погода — температура воздуха достигала 22-25 градусов — были продолжением обычного лета, и не имели никакого отношения к бабьему.

«По предварительным расчетам, в первой декаде — в первой половине октября возможны прозрачные, сухие, умеренно теплые дни, когда температура будет подниматься до 15 градусов. По предварительным расчетам бабье лето будет, но в октябре», — подчеркнул он.

Вильфанд также уточнил, что Гидрометцентр сможет понять, когда именно начнется бабье лето лишь за два-три дня до его наступления.