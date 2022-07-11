Указ Путина об упрощенном получении гражданства стал знаковым событием для Харьковской области

Жители освобожденных территорий Харьковской области долго ждали указ об упрощенном порядке получения российского гражданства, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом глава временной гражданской администрации региона Виталий Ганчев сообщил ТАСС.

Глава ВГА Харьковской области сообщил, что в регионе ждали решения об упрощенном порядке получения гражданства РФ с самых первых дней, когда к ним приезжали российские чиновники и заявляли, что они с ними.

«Россия действительно с нами, и мы эту поддержку очень сильно ощущаем. Подписание указа об упрощенном получении российского гражданства для нас знаковое событие», — сказал Ганчев.

Теперь в Харьковской области необходимо наладить процесс получения гражданства и подготовить площадки для этого, добавил глава ВГА.

Путин подписал указ, позволяющий всем жителям Украины получить гражданство РФ в упрощенном порядке, в понедельник. Об этом писала газета «Известия». Ранее такой возможностью обладали только жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, передало РИА ФАН.