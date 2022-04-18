Привычная валюта перестала быть «зонтом от инфляции». Россиянам предложили отказаться от долларов и евро

Российский Центробанк разрешил свободно продавать валюту, но установил некоторые ограничения. Однако финансовые эксперты уверены, что скупать евро и доллары нет смысла: они перестали быть гарантом защиты от инфляции. Теперь среди иностранных валют больше доверия вызывает юань. Однако самым верным российские эксперты назвали вклад в отечественных рублях.

Россияне могут купить в банках валюту

Центральный банк России разрешил продавать наличную валюту. Россияне смогут купить ее у отечественных банков с 18 апреля по 9 сентября. При этом до сентября сохраняется ограничение на снятие средств с валютных счетов: клиент сможет получить не более 10 тысяч долларов США или их эквивалент в евро. Сверх лимита нужная сумма будет выдана в рублях по обменному курсу ЦБ РФ.

Ранее покупать не только доллары, но и евро наличными позволили клиентам банков, у которых до 9 марта были счета или депозиты в иностранной валюте и которые еще не выбрали установленный лимит для получения наличных со своих счетов. Также было принято решение смягчить условия покупки иностранной валюты у брокеров: с 11 апреля отменили комиссию в 12% на покупку валюты.

В марте в России ввели ограничительные меры по продаже иностранной валюты. Это решение приняли на фоне высокой волатильности курса рубля.

Рублевый депозит надежней валютного

Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев напомнил «360», что Центробанк РФ разрешил продавать только ту валюту, которую банки закупили с 9 апреля 2022 года. Однако экономист отметил, что на сегодняшний день валюта может пригодиться разве что отдыхающим, которые собираются в Турцию.

«Лучше рублевых депозитов нет ничего. Но если вам так хочется в валюте, то федеральный резерв ставку повышать будет, ставки по вкладам расти будут, но это очень медленный процесс. Поэтому я не вижу никаких мотиваций для покупки валюты. Плюс мы все-таки под санкциями, и это может коснуться всех, в том числе и простых граждан», — сказал Разуваев.

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Курс валют в России будет стабильным

Финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с «360» поделился своим прогнозом. По его словам, после ажиотажных волн курс валют нашел достаточно стабильное положение. В частности, доллар стоит около 80 рублей. Если не будет больше никаких негативных новостей, то он на этом и задержится в течение двух-трех месяцев.

Однако не исключены и кое-какие колебания рубля, отметил аналитик. Часть россиян, скорее всего, воспользуются возможностью свободно приобрести доллары и евро. Это несколько повысит спрос и вызовет повышение курса валют. Скачок не превысит одного-двух рублей максимум, к тому же скоро курс опять вернется к нынешнему своему значению.

«Каждый будет делать свои умозаключения — как распорядиться этой валютой и для чего она ему нужна: то ли в качестве сбережений, то ли для зарубежных поездок. Вместе с тем ожидать каких-либо резких скачков в ту или иную сторону я бы не стал, исходя из общих принципов курсообразования, общего состояния экономики и предполагаемого информационного фона», — сказал Михаил Беляев.

Доллар и евро уже ненадежны

Аналитик отметил, что россияне традиционно считают евро и доллар активами, которые защитят от скачков инфляции и обесценивания рубля. По мнению Беляева, эту позицию пора пересматривать. Сегодня набирает популярность китайский юань, его считают способным заменить и европейскую, и американскую валюты.

«Но его стоит рассматривать только в качестве сбережений, если эта валюта не нужна для каких-то поездок или оплаты чего-то за границей. Нужно учитывать, что юани сильно ограничены сейчас в операционном плане. Я бы обратил внимание на какие-нибудь другие финансовые инструменты, значительно более доходные и не менее надежные», — сказал Михаил Беляев.

Александр Разуваев также отметил, что выгодным вложением могут стать некоторые валюты стран СНГ. Например, белорусские рубли или азербайджанские манаты, стабильные за счет высокой цены на нефть.