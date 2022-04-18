ЦБ возобновил возможность продавать наличную валюту в банках

Центробанк возобновил возможность для финансовых организаций продавать наличную валюту людям. Банки получили право продавать россиянам наличную валюту, которая поступила в кассы начиная с 9 апреля 2022 года.

Таким образом, банки получили право продавать россиянам наличную валюту в период с 18 апреля по 9 сентября текущего года, отметило РИА «Новости».

В апреле ранее ЦБ принял решение смягчить условия покупки иностранной валюты у брокеров. С 11 апреля была отменена комиссия в 12% на покупку валюты.

Банк России ввел ограничительную меру в марте. Такое решение было принято на фоне высокой волатильности курса рубля.

Средний размер максимальной ставки по рублевым вкладам в российских банках в первой декаде апреля снизился до 16,58%, сообщил ранее Центробанк. Средняя максимальная процентная ставка рассчитывается из условий ведущих 10 российских банков. При вычислении не учитываются вклады для специальных категорий клиентов и ставки с капитализацией по вкладу.