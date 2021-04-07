Кровь у мусорки испугала жителей Иркутска. Туда сбрасывали отходы класса «Б», способные заражать

Жители района в Иркутске заметили, что некоторые медицинские учреждения города раз в два дня сбрасывают на обычную свалку человеческие останки. Мусор класса «Б» опасен для здоровья людей.

Жизнь в фильме ужасов

Жители микрорайона Ново-Ленино в Иркутске каждые два дня видят на своей свалке медицинские отходы класса «Б» — это ампутированные руки, ноги, органы и ткани, удаленные после операций. Все это складывают в один из контейнеров рядом с печью для сжигания. На конечности в баке в принципе смотреть не очень приятно, а лужи крови вокруг мусорки дополнительно создают атмосферу фильма ужасов.

Отходы класса «Б» в обычную мусорку сваливают некоторые медицинские организации города. О каких именно учреждениях идет речь, не сообщается. Однако прокуратура Иркутской области начала проверку. Если нарушения подтвердятся, то компания, которая занимается утилизацией, попадет на штраф до 300 тысяч рублей.

Директор компании по утилизации медицинских отходов Алексей Чарцев объяснил, что человеческие отходы нужно уничтожать и перевозить должным образом. Транспорт, которые везет отходы класса «Б», должен быть отмечен специальными знаками, а все сотрудники должны быть в специальной одежде и со средствами защиты.

На месте утилизации около печи требуется санитарная зона и холодильное оборудование, так как медицинские отходы разносят различные болезни.

Отходы класса «Б»

Медицинские отходы класса «Б» эпидемиологически опасны. К таким материалам относятся загрязненные кровью или другим биоматериалом инструменты, перчатки, маски, а также человеческие органы, конечности и ткани.

Такие отходы появляются у разных медицинских лабораторий и на фармацевтических производствах. По правилам отходы класса «Б» собирают в пакеты или контейнеры желтого цвета. Главное, чтобы емкости были герметичны и не могли открыться сами по себе. Если отходы сбрасывают в контейнер и хотят отвезти в специально оборудованное место за пределами учреждения или производства, он должен быть закрыт. Так как содержимое опасно для здоровья.

Вход посторонних на территорию, где утилизируют таких отходы, запрещен. Их сжигают или закапывают в специальных могилах на особых участках кладбища.

Раскиданные свалки

В Уфе в ноябре активисты заметили нелегальную свалку медицинских отходов, в том числе из ковид-госпиталей, писал сайт «Аргументы и факты». Мусор нашли между Бирским трактом и Новоалександровским шоссе. Причем на свалке были не просто отходы класса «Б», но и «В» — это чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы (накапливают в мешках или таре красного цвета).

Летом 2020 года сайт Sakhalin.info писал, что медицинские отходы класса «Б» сваливают около гаражей и в Солнечном переулке в Южно-Сахалинске. Отмечалось, что отходы со шприцами, катетерами, перчатками и другими материалами складываются в пакеты, грузятся на фуры и привозятся на указанные места.

Сжигали их прямо на месте — либо в печах, либо в железных бочках. Рядом с местом утилизации живут люди — там стоят ремонтные боксы, гаражи, а неподалеку расположены жилые дома.

В прошлом году опасные отходы нашли на одной из промышленных площадок в Новомосковске, Тульская область. Причем вся территория предприятия была завалена медицинским мусором класса «Б», а привозили его из разных уголков России. То есть это отходы не только Новомосковска или Тульской области, писали «Вести. Тула».

Опасный мусор

Отходы класса «Б» считаются опасными, потому что могут приводить к болезням. Руководитель пермского регионального общественного фонда «Экологическая инспекция» Владимир Вьюгов отметил, что через такие свалки может передаваться гепатит. Анализ инфекции показал, что гепатит передается в 9% случаев наркоманам, в 45% — половым путем, а в 47% — неизвестным путем, писал сайт «Новый компаньон». В этот источник включены несанкционированные свалки опасных медицинских отходов и их неправильная утилизация.

Врач-инфекционист Илья Акинфиев по просьбе «360» объяснил, в чем опасность отходов класса «Б». Например, если такие материалы свозить не на специализированные заводы, а просто сбрасывать на свалки или другие места, рядом с которыми ходят люди, то жители этого района впоследствии могут столкнуться с проблемами со здоровьем.

Если мы говорим про стационары, которые лечат больных туберкулезом, тогда такие свалки могут стать рассадником туберкулеза. Если будут отходы, испачканные той же кровью с инфекциями, которые передаются через кровь, и кто-то поранится, произойдет заражение Илья Акинфиев.

Утилизация отходов, которые появляются в работающих с серьезными инфекциями организациях, держится на тщательном контроле, отметил Акинфиев. По его словам, слежка за уничтожением таких материалов настолько строгая, что нельзя даже теоретически предположить, как инфекция выйдет за пределы учреждения. Внутри таких организаций есть специальные печи, так что вести отходы никуда не требуется.

Акинфиев добавил, что государственные организации не стали бы экономить на утилизации отходов класса «Б», так как там регулярно устраивает проверки Роспотребнадзор. И первое, что проверяют сотрудники, — это договоры с организациями по утилизации.

Кроме того, такой мусор уничтожать просто. Все сбрасывают в прочный контейнер или пакет, заливают хлором для дезинфекции, а потом специальная фирма вывозит эти отходы. Если те или иные учреждения этого не делают, то причина в этом одна — экономия, за которой гонятся в основном частные организации, предположил Акинфиев.